NASA, Dev Yapay Bulutlar Oluşturacak!

NASA, yarın sabah gökyüzüne göndereceği roketler ile yapay, rengarenk, devasa bulutlar oluşturacak.

NASA'nın yeni deneysel roketiyle oluşturacağı bu bulutlar mavi, yeşil ve kırmızı renklerde olacak ve sabah saatlerinde New York'tan, North Caroline'ya kadar görülebilecek.

Doğru hava koşulları sağlanamadığı için üç kez ertelenen bu testte 10 adet kola kutusu kadar olan muhafaza kapları, yer yüzünden 160 kilometre yukarıya bırakılacak.

Kaplardaki elementler atmosfer ile tepkimeye girerek parlak renkli yapay bulutlar oluşturacak. Böylelikle bilim adamları partiküllerin hareketlerini takip edebilecekler.

NASA'ya göre yeni gelişmiş roketleri Virginia'da bulunan Wallops Uçuş Merkezinden Türkiye saatiyle yarın sabah 11:26 ve 11:41'de fırlatılacak.

Bu bulutların adı buhar takipçisi olarak biliniyor ve yerden 160-200 kilometre yukarıda oluşturulacak. Bu yükseklikte oldukları için yerdeki insanlara bir tehlikeleri bulunmuyor.

Barium, Strontium ve cupric-oxide atmosfer ile tepkimeye girerek mavi, yeşil ve kırmızı bulutlar oluşturuyor. NASA'nın açıklamasına göre bu kaplar fırlatma gerçekleştikten 4-5.5 dakika sonra gökyüzüne bırakılacak. Oluşturulacak olan bu bulutlar sayesinde bilim adamları yerden görsel olarak partiküllerin hareketlerini takip edebilecekler.

Ayrıca geliştirilmiş olan yeni çoklu kap ve ampul enjeksiyon sistemi sayesinde bilim adamları tek roket fırlatışıyla daha büyük bir alanda deney yapabiliyorlar.

Fırlatış normalde 31 Mayıs tarihine planlanmıştı fakat bir türlü doğru hava şartları sağlanamadığı için 3 Haziran'a kadar ertelendi.

Gerçekleştirilecek olan bu görev yaklaşık 8 dakika sürecek. Görev bittikten sonra fırlatılan kargolar Wallops adasının 150 kilometre dışına düşecek. NASA bu görevle ilgili Wallops Ustream sitesinden canlı yayın yapacak. İzlemek isteyenler olursa diye bu görevin Türkiye saatiyle Cumartesi sabah 11:26'da gerçekleşeceğini de tekrar hatırlatalım.