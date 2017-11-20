Nasa, doğal afetlerin tahminlerini iyileştirmek amacı ile JPSS-1 uydusunu uzaya fırlattı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada NASA Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Joint Polar Satellite System-1 uydusunu başlattı. NASA, ajanslara uydunun üç ay içerisinde çevrimiçi hale geleceğini ve hava durumu tahminlerini önemli ölçüde geliştireceğini açıkladı. Program direktörü Greg Mandt, uydu içerisindeki yerleşik takımın, dünyadaki sıcaklık derecesini 33,1 derece gibi 10’da birlik derecelere kadar kesin sonuç vererek ölçebileceğini söyledi.

NASA yayımına göre JPSS-1, atmosferik sıcaklık, nem, bulutlar, deniz yüzeyi sıcaklığı, okyanus rengi, deniz buz örtüsü, volkanik kül ve yangın algılama gibi temel uyarı sistemleri taşıyor. NOAA Ulusal Hava Durumu Servisi direktörü Louis W. Uccellini yaptığı açıklamada, "Afet ve kriz durumu yöneticileri, kritik kararlar almak ve fırtına başlamadan risk azaltma çalışmaları yapmak için tahminlerimize giderek daha fazla güvenmeye başladılar." dedi.

Çapı 4,5 metre ve ağırlığı 2,300 kilogram olan JPSS-1 uydusu, Delta II roket sistemi yörüngesinde olup, bir günde dünya etrafında 14 tur atacak. Aynı kutupsal yörüngedeki Suomi NPP, JPSS-1'in yapımında kullanılan teknolojinin bir testi olarak tasarlandı ancak o zamandan beri Suomi NPP değerli bir meteorolojik araç haline geldi. Üç aylık test ve kalibrasyon aşamasını tamamladıktan ve etkin hizmete girdikten sonra, JPSS-1 NOAA-20 uyduları birleştirilecek.

JPSS-1, Karayipler'i bu yıl yıkan kasırgalar ve Kaliforniya’da çıkan orman yangını gibi doğal afetlerin önceden tahmin edebilme şansını büyük oranda arttıracak olmasının yanı sıra felaketlerden sonra kurtarma çalışmalarına gönderdiği görüntülerle de yardımcı olacak.