NASA: Dünya'dan Ayrılma Vaktimiz Çok Yaklaştı!

İnsanoğlu maalesef Dünya'nın kaynaklarını akıl almaz bir şekilde tüketiyor. NASA, 60 ile 70 yıl içerisinde radikal önlemler almamız gerektiğini varsayıp ilginç önlemler alıyor.

Önümüzdeki yıllar içerisinde 30 milyon dolar biriktirmenizi öneririz; çünkü NASA, insanlığın güneş sistemindeki yolculuğuna adanmış iki enstitüyü kurmayı ve desteklemeyi planlıyor. NASA, dünyanın önümüzdeki 60-70 yılı hakkında yoğun endişeler taşıyor ve dünyamızdan ayrılma kararı almak zorunda olabileceğimizi varsayıyor.

Uzay Teknolojisi Araştırma Enstitüleri (STRI), NASA tarafından biyo-malzemeler ve biyo-mühendislikte teknoloji geliştirmek için modül başına 15 milyon dolardan finansman elde edecek. Saygın üniversiteler de önümüzdeki beş yıl içinde güvenilir sonuçlar elde etme umuduyla araştırma programlarına yoğunlaşacak. Araştırmalar türümüzün uzaya yayılmasına odaklanmış olsa da STRI, havacılık alanının ötesinde uygulamaları bulmak için çalışıyor.

NASA tarafından kurulacak iki STRI ünitesinden ilki; gıda, yakıt, materyal ve yararlı bakterilerin depolanmasına odaklanacak. NASA tarafından bilinen adı ise Cubes. “CUBES” projesi son derece etkileyici. Bu araştırma, astronotlar için biyo-araç üretmek yöntemiyle uzay yolculuğunu kolaylaştırmaya yönelik.

İkinci NASA destekli organizasyon, karbon-nanotüp teknolojisi ile hafif ve süper güçlü havacılık malzemesi geliştirmeyi amaçlayan Bilgisayarlı Tasarlayan ve Çok Güçlü Kompozitler Enstitüsü US-COMP olarak biçimlendirildi.

CUBES, Berkeley Üniversitesi Profesörü Adam Arkin, US-COMP ise Gregory Odegard tarafından yönetilecek.