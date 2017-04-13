NASA, Dünya Dışı Yaşam İhtimallerine Kafayı Taktı!

NASA, gezegenimiz dışında "yaşanabilir" ya da "yaşanmış" yerlerin varlığı hakkında yapacağı açıklama için tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

NASA, Satürn'ün uydularından birinde 'yabancı yaşanabilir bölgeler' buldu. Uzay Ajansı, keşiflerini bugün saat TSİ 21:00’da bir basın konferansında ilan edecek.

Raporlara göre NASA; Güneş istemimizde özellikle Satürn'ün uydularından birinde “potansiyel bir yabancı yaşam alanını” keşfetti. Planlanan basın toplantısına aşağıdaki haberde bahsi geçen “okyanus bulunduran gezegenler” sıfatına Jüpiter’in uydusu Europa da dahil.

Bununla birlikte eski bir NASA çalışanı, uzay ajansının Satürn'ün uydularından biri olan Enceladus üzerindeki okyanusta "kimyasal faaliyet" izlerini keşfettiğini ve uzmanlara göre gezegende hayat olabiliceğini söylüyor.

NASA uzmanlarından birinin yaptığı yazılı açıklama konuyla ilgili şunlara açıklık getiriyor:

Bu yeni keşifler, 2020'li yıllarda başlatılması planlanan NASA'nın yaklaşmakta olan Europa Clipper misyonuna yardımcı olacak. Bununla birlikte astrobiyolog (uzay biyolojisi uzmanı) ve bir analist olan Keith Cowing, uzay ajansının Satürn'ün neredeyse buz gibi olan uydusunda, hidrotermal bölgeler içindeki “kimyasal aktivite” keşfini açık edeceğine inanıyor.

Cowing ayrıca, “NASA, Satürn'ün uydusu Enceladus'un da buzla kaplı bir okyanus zemininde hidrotermal aktivitenin, muhtemelen karbon dioksitten metana doğru gerçekleşen bir dönüşümün var olduğuna dair kanıtlar sunacak” sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Böyle bir aktivitenin söz konusu olması, bahsi geçen uydu-gezegenlerin “yaşanabilir” ya da “yaşanmış” yerler olabileceği gerçeğini ortaya koyuyor. Bildiğiniz gibi bu kimyasal aktivitelerin mümkün olması için organizmaların var olması şart: Tıpkı Dünya’daki karbondioksit ve oksijen döngüsünde bitkilerin oynadığı rol gibi.

Enceladus nasıl bir yer?

Enceladus, 28 Ağustos 1789'da William Herschel tarafından keşfedildi. Ancak iki Voyager uzay aracı Voyager 1 ve Voyager 2'nin 1980'lerin başında yakınından geçene kadar hakkında pek az şey biliniyordu. Yüzeyi tamamen buzlarla kaplı gezegenin kalın buz tabakası altında bir okyanus bulunuyor.

Gökbilimciler, Enceladus'un hayat için gerekli koşulları elinde tuttuğunu iddia ediyorlar. Enceladus üzerinde hidrotermal deliklerin bulunması, büyüleyici olmanın ötesinde bir şey. Çünkü uzmanlar, Dünya üzerindeki yaşamın da bu şekilde başladığını ispatlamışlardı.