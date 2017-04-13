NASA Dünya Dışı Yaşamla İlgili Önemli Bir Açıklama Yaptı

Dünya dışı yaşamla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Güneş Sistemi'nde keşfettiği okyanus dünyalarıyla birlikte dünya dışı yaşama dair önemli bulgulara rastladığını duyurdu.

Dünya dışında yaşam olup olmadığıyla ilgili uzun süredir araştırmalarını sürdüren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugüne kadar dünya dışı yaşamla ilgili ulaştığı en önemli bulguları bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. NASA tarafından paylaşılan yeni bilgiler, dünya dışında da bir yaşamın var olduğu konusunda insanoğlunun ulaştığı en dikkat çeken kanıtlardan biri olarak görülüyor.

NASA'nın açıklamalarına göre Jüpiter gezegeninin bir uydusu olan Europa'nın üzerinde bir okyanus bulunuyor. Bunun yanı sıra Satürn gezegeninin uydularından biri olan Enceladus'ta da okyanus bulunduğunu ve bu okyanus üzerinde kimyasal faaliyetlerin gerçekleştiğini söylüyor. Bir yerde kimyasal faaliyet gerçekleşmesi için canlı organizmaların olması gerektiğini de hesaba kattığımızda NASA burada ya yaşam olduğunu ya da daha önce yaşayan canlı varlıkların olduğunu öne sürüyor.

Tekrardan Europa uydusuna gelecek olduğumuzda bu uydunun çekirediğinin Jüpiter ile arasındaki çekimden dolayı sıcak olduğu ve buzullarının altında bir okyanus olduğu söyleniyor. Bu da gezegenin teoride yaşam için en elverişli gezegenlerden biri olduğunu simgeliyor. Ayrıca bilim insanları, bu gezegende yaşam olsa da yaşamın ateş ve buz arasında olduğunu diğer bir değişle sonsuzluğa sıkıştığını belirtiyor.

NASA tarafından yapılan bu açıklamalar insanoğlunun dünya dışındaki yaşamları keşfetmeye oldukça yaklaştığının bir işareti. NASA, yeni keşifleriyle ilgili "Bir canlının ihtiyacı olan hemen hemen her şey bu uydularda var" diyor. Açıkçası NASA'nın yaptığı bu kritik açıklamalara baktığımızda dünya dışı bir yaşamın tarihteki en önemli bulgularından birine, belki de en önemlisine ulaşıldığını görüyoruz.