NASA, Uzaydaki Muhtemel Yaşamla İlgili Açıklama Yapacak!

NASA, 13 Nisan'da büyük bir basın toplantısı düzenleyerek muhtemel yaşam izleri hakkında önemli açıklamalarda bulunacak.

NASA, yakın zamanda yaptığı büyük bir keşif hakkında önemli bir basın toplantısı düzenleyecek. Cassini projesinin ekibinden birkaç üyenin katılacağı toplantı, Jüpiter’e en yakın altıncı uydu olan Europa gezegeni hakkındaki önemli bir gelişmeyi öğrenmemizi sağlayacak. Europa gök bilimcilere göre, Güneş Sistemi içerisinde yabancı bir hayat barındırabilme potansiyeline sahip en uygun gezegen olarak dikkati çekiyor.

Uzay Ajansı NASA, Perşembe günü saat 14:00'de (TSİ 23:00) planlanan basın toplantısı üzerinde okyannus barındıran gezegenler hakkında da bazı sonuçları ortaya çıkaracak. Aynı zamanda Cassini uzay aracı ve Hubble Teleskobu’nun ortaya çıkardığı bulgular bu toplantıda masaya yatırılacak.

Web sitesinde yayınlanan bir bildiride NASA, "Yeni keşifler, 2020'lerde başlatılması planlanan NASA'nın yaklaşmakta olan Europa Clipper misyonu ve Dünya’nın ötesinde yaşam arayışı da dahil olmak üzere, gelecekte yapılacak Dünya dışı okyanus araştırmalarının bilinmesine yardımcı olacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Basın toplantısı NASA Televizyonu ve web sitesinden canlı yayınlanacak.

Europa nasıl bir yer?

Dev gezegen Jüpiter'in uydularından birisi olan Europa, yabancı hayatla ilgili olarak güneş sisteminin en ilginç yerlerinden. Voyager sondaları galaksi yolunda ilerledikçe, Jüpiter'in en büyük ikinci ayı Europa'nın kırmızı-beyaz buz kütlesi altındaki sıcak ve sıvı bir okyanus barındıracağı yönünde çok sayıda spekülasyon yapılmıştı. Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan son gözlemler; suyun bir kısmının, Satürn’ün ayı Enceladus'ta gördüğümüze benziyor.

Europa, Güneş'ten yaklaşık 500 milyon mil uzaklıkta bulunuyor ve yüzeyinin altında, birçok gök bilimcinin yabancı bir hayatın var olabileceğine inandıkları okyanus barındırıyor. Bu okyanusun Dünya'daki tüm su rezervlerinden daha yüksek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.