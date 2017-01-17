NASA, Dünya Ekonomisini Yerle Bir Edecek Bir Proje İçin Düğmeye Bastı!

NASA, Güneş Sistemi’nde yer alan 200 kilometre genişliğindeki bir asteroide ulaşmaya çalışıyor. Asteroit üzerindeki değerli madenlerin ekonomik değeri ise 10 bin katrilyon dolar.

NASA’nın bir sonraki hamlesi, dünya ekonomisindeki dengelerin alt üst olmasına sebep olabilir.

Güneş Sistemi’nde bulunan 200 kilometre genişliğindeki bir asteroidin üzerindeki değerli madenler, dünya ekonomisinin tamamından daha değerli. Bu madenlerin 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar olduğu tahmin ediliyor ve NASA, bu asteroide bir uzay aracı göndermek istiyor. Asteroit üzerinde nikel, demir ve altın gibi değerli madenler bulunuyor fakat NASA, bu madenleri gezegenimize nasıl getireceğini henüz bilmiyor.

Gözlem yapmak amacıyla asteroide 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefleyen NASA, Jüpiter ve Mars arasında kalan asteroidin üzerindeki madenlerin Dünya’ya getirilmesinin çok maliyetli olacağını düşünüyor. Fakat gelişen teknoloji, uzay seyahatlerinin maliyetinin giderek düşmesi ve de en önemlisi uzay madenciliğinin yaygınlaşması, bu fikrin gerçeğe dönüşmesini tetikleyen önemli etmenler olarak göze çarpıyor.

Bilim insanları, değerli madenlerin Dünya’ya taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmanın mantıklı olduğunu düşünüyor.

Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya’ya taşımak. Ancak burada da devreye yine maliyet giriyor. Zira en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında dahi 800 gram platin elde etmek için tonlarca cevher elde edilmesi gerekiyor. Bu da 2.5 tonluk bir robotun, ağırlığının neredeyse 100 katı kadar cevher taşıması gerektiği anlamına geliyor.

Sonuç olarak planın işlemesi için çok yüksek bir kaynak ayrılması gerekiyor. Bu sebeple de öncelikli hedef, planlamanın ciddi şekilde geliştirilmesi olmalı.