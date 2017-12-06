NASA, Dünya Ekonomisini Yerle Bir Edecek Projeyi Öne Çekti!

NASA'nın, uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar olan asteroid üzerine olan projenin başlangıç tarihi 2023'ten 2022'ye çekildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. NASA'nın projesi de tam olarak bu göktaşından madencilik yapmakla ilgili. Yani eğer bu göktaşındaki madenlerin değerini sıfırlarla ifade etmek gerekirse tam olarak 10.000.000.000.000.000 Dolarlık bir değer ortaya çıkıyor.

Dünya ekonomisinin toplam değerinin sadece 73.7 trilyon dolar olduğu düşünülürse bu çok büyük bir proje. Normalde NASA bu projeye, asteroid üzerine göndereceği bir uzay aracı ile 2023 yılında başlayacaktı. Ancak bugün NASA yetkililerinin bildirdiğine göre bu tarih 2022 yılına çekildi. Yani NASA bu projeyi hızlandırmak istiyor. Nikel, demir ve altın gibi değerli maddelere ev sahipliği yapan asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini ise bilmiyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu araç her şey yolunda giderse 2026 yılında hedefine ulaşacak. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesinin ise oldukça maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bilim insanları, materyal taşınmasını kolaylaştırmak adına asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı ve madenciliği bu şekilde kolaylaştırmayı düşünüyor.

Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya’ya taşımak. Ancak en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında bile 800 gram platin elde etmek için bir ton cevher elde edilmesi gerekiyor. Bu da, 2,5 ton ağırlığındaki bir robotun, ağırlığının 100 katı cevher taşıması gerektiği anlamına geliyor. Yani çok yüksek bir maliyet gerektiren planın, ciddi olarak geliştirilmesi gerekiyor.

Tabii yine de NASA, daha madencilik işleminin yöntemini kararlaştıramadığı için şimdilik Dünya'nın ekonomisinin yerle bir olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak bu tip bir uzay madenciliği, ekonomik bozunmalar dışında sağladığı ek kaynaklar sayesinde insanlığı geliştirecek bir anahtar çözüm de olabilir. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Uzay madenciliği insanlığı geliştirmenin anahtarı mı olacak? Yoksa ekonomiyi yerle bir edip insanlığı çok daha kötü bir seviyeye mi götürecek?