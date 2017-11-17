NASA'dan Dünya'nın 'Nefes Alışverişini' Gösteren Video

Dünyamızın diğer gezegenlerden en büyük farkı 'canlı' olmasıdır. NASA, kendi YouTube kanalında 20 yılda elde ettiği veriler ile oluşturduğu 'Bizim Yaşayan Gezegenimiz' adlı videoyu yayınladı.

NASA, uydular aracılığı ile 20 yıldır izlediği karadaki ve okyanuslardaki bitki popülasyonunun nasıl değiştiğini gösteren bir ‘time lapse’ videosu yayınladı. Video, Dünya’nın ne kadar canlı bir gezegen olduğunu ve yirmi yılda geçirdiği büyük değişikliği gözler önüne seriyor.

Dünya, eğik ekseni nedeni ile nefes alıp vermektedir. Fakat bu nefes alışverişi tam bir yıl sürmektedir. Kuzey yarım kürede havalar ısındığında gezegenimizdeki oksijen oranı artarken soğuduğunda karbondioksit oranı artmaktadır.

Videoda kuzeydeki bitki örtüsünün mevsimlere bağlı olarak ne kadar büyük değişiklik gösterdiği net bir şekilde görülmektedir. Güney’de ve Ekvator’da ise bitki örtüsü genellikle korunmaktadır.

NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada Dünya’nın dört bir yanındaki bitki popülasyonunun 20 yıl içindeki değişikliğini görmenin, bilim insanlarına ekosistemlerin çevre koşullarına nasıl tepki verdiğini anlamaları için yardım edebileceğini söyledi.

Örnek olarak; araştırmalar artan okyanus yüzey sıcaklığının fitoplanktonların büyüyüp gelişmesini engellediğini ortaya çıkarmıştır. Dolayısı ile araştırmacılar okyanuslarda bir sera gazı olan karbondioksiti oksijene çevirecek daha az canlı olduğu sonucuna ulaştılar.