NASA, Dünya'nın Donmuş İkizini Bulduğunu Açıkladı!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'dan 13.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve tamamen donmuş halde olması dışında gezegenimiz ile aynı özelliklere sahip bir gezegen bulduğunu açıkladı.

Astronomlar, Dünya'nınki ile aynı kütleye sahip ve bizim güneşin yörüngesine olan uzaklığımızla eşit derecede kendi yıldızının yörüngesine mesafesi bulunan buz gibi bir gezegen keşfettiler.

OGLE-2016-BLG-1195Lb olarak adlandırılan 13.000 ışık yılı uzaklığındaki gezegen, çok soğuk olması sebebiyle, herhangi bir yaşam belirtisine sahip gibi görünmüyor.

Gökbilimciler, gezegenin oldukça küçük bir yıldızın etrafında döndüğünü; hatta onu yıldız olarak adlandırmakta bile zorlandıklarını bu yüzden kahverengi cüce yıldız olmasından şüphe ettiklerini ifade ediyorlar.

NASA Araştırmacısı Yossi Shvartzvald, Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan yazısında "Bu buztopu gezegen, hassas merceklerden görünebilmiş en küçük gezegen olma özelliği gösteriyor." açıklamasını yapıyor. Gökbilimciler gezegende bir yaşam belirtisi olmasa da, bu buluşun bile oldukça heyecanlandırıcı olduğunun altını çiziyorlar.