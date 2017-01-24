NASA, Dünya'nın En Detaylı Fotoğrafını Yayınlandı!

Amerikan Uzay Ajansı NASA, uzayda inci gibi parlayan dünyamızın en detaylı fotoğrafını yayınladı.

İnsanlık olarak her ne kadar "O'nu" çirkinleştirmek için elimizden geleni ardımıza koymasak da, Dünya, evrendeki en büyük güzelliklerden birini temsil etmeye devam ediyor. NASA'nın, Amerikan Atmosfer ve Okyanus İdaresi Kurumu ile işbirliği sonrasında yayınladığı fotoğraf, bunun örneklerinden biri.

5 Ocak'ta çekilen benzeri görülmemiş fotoğraf, gezegenimizin şu ana kadar çekilen fotoğraflarından dört kat daha fazla detay içeriyor.

Bahsi geçen görsel, Dünya'da izleme uyduları filosunun en yeni üyesi GEOS-16 (ve daha önce GOES-R) tarafından fotoğraflanmış. Fotoğraf, yakın geçmişte başlatılan Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Kuruluşu projesi için özel olarak çekilmiş.

NOAA Ulusal Hava Durumu Dairesi müdürü Louis Uccellini'ye göre bu, güzel bir fotoğraftan çok daha fazlası. Uccellini, basın toplantısında, görsel hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "Önümüzdeki şey güzel bir fotoğraftan çok daha fazlası içeriyor. Karşınızdaki hava gözlemlerinin geleceği duruyor."

Uccellini, "Bu tür fotoğraflarla, özellikle sıkışık dönemlerde daha doğru, daha güvenilir uyarılar ve bildirimlerde bulunulabilir" ifadelerini kullandı.

Bu sırada değinmeden geçmeyelim: Fotoğrafa göre Kuzey Amerika, önümüzdeki günleri bolca karlı, karla karışık yağmurlu ve hatta biraz da fırtınalı geçirecek. Orada bulunan vatandaşlarımızın ve bölgeye seyahat edecek kişilerin bilgisi olsun isteriz.