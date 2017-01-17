NASA, Dünya'nın Yıllar İçinde Nasıl Bir Felakete Sürüklendiğini Gösteren Bazı Fotoğraflar Paylaştı

NASA, Dünya’nın çeşitli bölgelerindeki aylar ve yıllar içerisindeki değişimi gözler önüne seren birtakım fotoğraflar paylaştı.

NASA, Dünya’nın doğal felaketler, insanlar ve diğer etkenler nedeniyle aylar ve yıllar içerisinde nasıl değiştiğini gösteren uzaydan çekilmiş bazı şok edici fotoğraflar yayınladı. “Değişim Görüntüleri” adlı bu fotoğraflar, Dünya’nın önceki ve şimdiki fotoğraflarını karşılaştırarak onu anlamamıza ve bu sayede geleceğimizi garanti altına almamıza yardımcı olacak.

NASA, bu fotoğrafları Tumblr üzerinden paylaştı ve bu etkilerin bazılarının iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu, bazılarının ise olmadığını belirtti. Bazılarının kentselleşmenin etkilerini, bazılarınınsa yangın, sel gibi doğal afetlerin tahribatını gösterdiğini belirten NASA, Dünya’nın bir değişim içinde olduğunu vurguladı.

NASA’nın yayınladığı ilk fotoğraf ikilisi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ait. Bu iki fotoğraf, Yeni Delhi’nin 1991 ve 2016 yılları arasındaki değişimini gözler önüne seriyor. Bu 25 yıllık sürede, Yeni Delhi’nin nüfusu 9,4 milyondan 25 milyona yükseldi. Popülasyondaki bu hızlı artış da, Tokyo’dan sonra dünyanın en kalabalık şehri olan Yeni Delhi’nin 25 yıl içerisinde yeşil alanlarının hızla azalmasına neden olmuş.



Yeni Delhi

NASA, ayrıca ABD’nin Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü’nün (Great Salt Lake) 25 yıl içindeki değişimini gösteren fotoğrafları da yayınladı. Fotoğraflardan ilki 1985 yılına aitken ikincisi ise 2010 yılına ait. 1985 yılındaki fotoğrafta, fotoğrafın sağ üst kısmında yer alan Promontory Yarımadası’nın üç tarafının sularla çevrili olduğu görülürken 2010 yılına ait fotoğrafta yarımadanın tamamen kara ile çevrili olduğu farkediliyor. Yani gölde ciddi anlamda bir kuraklaşma mevcut ve bu yüzden gün geçtikçe gölün sınırları daha da daralıyor.



Büyük Tuz Gölü

NASA’nın paylaşmış olduğu ve Dünya’nın çeşitli bölgelerindeki değişimi gösteren diğer fotoğraflara ise aşağıdan göz atabilirsniz.



Baban Rafi Ormanı



Colorado Nehri



Ganges Nehri



Grönland



Helheim Buzulu



Owens Gölü



Poopo Gölü



Urmia Gölü