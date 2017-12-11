NASA, Dünya’yı Sıyıran Asteroidi Çok Sonra Fark Etti

Normalde her şeyi gördüğüne inandığımız NASA, kısa süre önce Dünya'yı sıyıran asteroidi olay yaşandıktan sonra fark etti.

Kısa süre önce dünyamıza çok yakın bir bölgeden balina boyutunda bir asteroid geçti. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin üçte biri kadar kısa bir mesafeden geçen bu asteroid, dünyamızdan geçtikten sonra fark edildi.

Asteroidin 6 ila 32 metre arasında bir çapa sahip olduğu düşünülüyor, bu da büyük bir şehri ortadan kaldırmak için fazlasıyla yeterli bir yıkım gücü demek. Hızla gücüne güç katan devasa kütle, Kasım ayı başında 117.480 km uzaklıktan geçerek Dünya gezegenini adeta sıyırarak geçmişti.

NASA’nın Hawaii’de bulunan Mauna Loa Gözlemevi, 10 Kasım’da asteroidi görmeyi başardı. Bu tarih, asteroidin Dünyamızı sıyırıp geçtiği, hatta uzayın derinliklerine geçtiği bir tarih olduğu için pek çok soru gündeme geldi.

Bu asteroidin Dünyamızın bu kadar yakınından geçmesine rağmen NASA’nın bile bu durumu fark etmemesi, “Dünya'ya çarpma tehlikesi olan bir asteroid yok” diyen bir kuruluş için de güvensizliğin oluşmasına sebep oldu. Sonuçta şu anda tam da Dünya’ya doğru gelmekte olan küçük veya büyük asteroidler olabilir. NASA’nın tüm gelişmiş teleskoplarına rağmen bu asteroidler gözden kaçabiliyor. Sonuçta, uçsuz bucaksız bir yerde, bir otobüs uzunluğunda bir şey aramak pek de kolay bir şey değil.

Bu durum, bu tarz felaketlere karşı Dünya olarak hazır olmamız gerektiğini gösteriyor. Normalde bir şehri yok edebilecek güçte olan küçük çaplı asteroidler, önceden fark edilerek rahatlıkla imha edilebilirler. Bu yüzden teknolojimizi bu doğrultuda daha fazla geliştirmeliyiz.