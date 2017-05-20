NASA, Dünyanın En Hafif Uydusunu Fırlatacak!

NASA, genç bir mucit sayesinde dünyanın en hafif uydusunu fırlatacak.

18 yaşındaki bir mucit sadece 64 gram olan bu hafif uydu fikriyle hayali gerçekleştirdi. Rifath Shaarook adındaki genç mucit NASA'nın sponsor olduğu Cubes in Space adlı yarışmayı kazandı.

"Uyduyu tamamen baştan tasarladık. Uydu içerisinde yeni bir tür bilgisayara sahip. Ayrıca 8 adet sensör ile ivmelenme, dönüş ve dünyanın manyetik alanına dair pek çok bilgi topluyor." diyen Shaarook projesinin en zor kısmının uzaya gönderilecek bu uydunun 64 gram ağırlığında olması olduğunu da ekledi.

Sharook bu uyduyu APJ Abdul Kalam'a hitaben KalamSat olarak adlandırmış. APJ Abdul Kalam, Hindistan'ın geçmiş başkanlarından ve önde gelen nükleer bilim adamlarındandır. KalamSat, Haziran sonunda NASA'nın Virginia'da bulunan Wallops Uçuş Merkezinden fırlatılacak ve 4 saatlik bir görev gerçekleştirecek. Görevinde dünyanın çevresini tamamen dolanmayacak olan bu uyduyu 12 dakikalık bir dayanıklılık testi bekliyor.

Bu uçuş NASA ve Hindistan için bazı ilklere sahip. Bu proje ile NASA'nın 3D yazıcı ile yaptığı üretimlerin başarısı test edilecek. Ayrıca ilk defa bir NASA görevinde Hint bir öğrenciden faydalanılacak.

Çocuklar Uzayın Geleceğini Tasarlıyor

Cubes for Space yarışması ve Shaarook'un başarısı, NASA'nın hevesli mühendislerle ortak çalışmasıyla ilgili sadece bir kaç örnek. Uluslararası Uzay İstasyonunda da 17 yaşındaki Anna-Sophia Boguraev'in geliştirdiği bazı mikrop analizi teknikleri de test edilecek.

Ayrıca NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir problemi de 17 yaşındaki İngiliz bir öğrenci sayesinde çözmüş. NASA'nın senede bir veya iki kere olabileceğini öngördüğü bu problem aslında aynı gün içerisinde bir kaç kez oluyormuş. NASA'ya radyasyon konusunda destek veren profesör ise bu durumdan utanmak yerine hoşnut olduklarını belirtmiş.

NASA şu sıralar uzaya kargo transferi konusunda iyileştirmeler araştırıyor. Bu araştırma için yapılan başvuruları değerlendiren NASA bu teknolojiyi nerede kullanacağını açıklamasa da uzayda gerçekleştirilecek maden çalışmalarında kullanılabilir.