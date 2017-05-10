NASA, Elektrikli Uçak Yolunda Muazzam Adımlar Attı!

Amerikan Uzay Ajansı NASA'ya göre elektrikli uçaklar çok yakın süre içerisinde gerçeklik ile buluşacak. NASA, projeye yaklaşık 50 milyon dolar ayırdı.

NASA, fosil yakıtlar yerine elektrikle çalışan uçaklar için 43 milyon doları gözden çıkardı. Projenin kısa zamanda gerçeklikle buluşması bekleniyor. Yani, elektrikli uçakları yakın zamanda gökyüzünde görebiliriz.

Boeing ve JetBlue gibi firmalar, projenin hali hazırdaki adımlarını atmışlardı. Aynı zamanda Uber ve Airbus gibi firmalar da uçan elektrikli taksiler üstünde yoğun çalışmalar yürütüyorlar. NASA, söz konusu şirketlerle işbirliği yapma ve projeye 50 milyon dolara yakın bir fon aktarma kararı aldı.

İlk etaptaki amaç, birkaç kişinin bulunduğu küçük uçaklar inşa edebilmek. Bu tür protiplerden sonra NASA ve ortak şirketler, büyük yolcu uçağı testlerine başlayacaklar. Zaten NASA'nın, konuyla ilgili açık ara en büyük amacı da bu: Milyonlarca yolcuyu, fosil yakıtlar kullanmadan güvenle varacakları noktaya ulaştırmak.

Projenin ilk ürünü X-57 isimli prototip. Söz konusu uçak, sekiz elektrikli motor ile donatılmış durumda. Son hızı 290 kilometre/saat olsa da, menzili 160 kilometre ile sınırlı. Yine, elektrikli uçakların şimdiden gökyüzünde dolaşması muhteşem bir şey. Geliştirilmiş X-57 uçakları ise 2019 yılında resmen tanıtılacak ve bazı havayollarının envanterine katılacak. Lakin NASA yetkililerine göre özellikle büyük uçakların, 10 yıldan önce kendilerini göstermesi zor gözüküyor.