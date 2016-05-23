NASA, Elon Musk’ın Uzaydaki Tesla’sını Gök Cismi Yaptı!

SpaceX’in dünyanın en güçlü geri dönüştürülebilir roket testiyle uzaya gönderdiği, Elon Musk’ın kişisel aracı Tesla Roadster, artık resmi bir şekilde gök cismi olarak tanımlanıyor. Temsili bir yük olan araç, NASA’nın listesine kendine özel bir kod adıyla girdi.

Direksiyonunda yeni nesil bir temsili astronotun oturduğu, radyosunda David Bowie’den Space Oddity’nin çaldığı, ekranında Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi filminden alınan “Don’t Panic” sözünün yazdığı Tesla Roadster, derin uzayda olcuğuna devam ediyor. Gerçi devam ettiği konusunda Musk dahil kimse emin değil ama asıl amaç onu fırlatabilmekti zaten.

Musk’ın bu adımıyla temsili yük olarak beton bloklar yerine Tesla göndermesi, tüm zamanların en pahalı otomobil reklamını yapması demekti. Başarılı olsa da bir süre sonra insanların unutabileceği bir olaydı. En azından bizden sonraki nesil bu olayı hatırmalakta güçlük çekecek. Fakat NASA, gök cisimlerini listelediği HORIZONS dizininde uzaydaki Tesla Roadster’e bir yer açtı.

Eğer NASA’nın şuradaki internet sitesine giderseniz, karşınıza çıkan listede değiştirilebilir bilgiler bulacaksınız. Bu bilgilerden Target Body satırındaki “change” yazısına tıklayıp, açılan kutucuğa “SpaceX” yazın. Ardından “Generate Epheremis” butonuyla Tesla’nın resmi olarak tanındığı belgeyi görüntüleyin:

"Revize edildi: 07 Şubat 2018

Tesla Roadster (uzay aracı) -143205 Tesla Roadster (Starman, 2018-017A)

SpaceX Falcon'un ilk lansmanından elde edilen kukla yüklü standart bir Tesla Roadster otomobili ve Starman isimli bir astronot kıyafeti giyen bir mankenden oluşan ağır araç.

Ayrıca bir mini-Starman aracının çizgi üzerinde Hot Wheels oyuncak modeli olan Roadster bulunuyor. Arabanın içine yerleştirilen bir veri depolama aygıtı, Isaac Asimov'un "Vakıf" isimli romanının kopyasını içeriyor. Falcon Heavy üst kademesiyle Tesla aracı arasındaki bağlantı plakasının üzerinde 6.000'den fazla SpaceX çalışanın adı var.

Dünya'nın yörüngesinde 6 saat boyunca gezdikten sonra, 7 Şubat saat 02:30 (UTC), temsili yükünü 0.99 au ila 1.7 au'luk bir yakınlıktaki bir yörüngeye taşıdı.

Yük miktarı: -1250 Kg

Bu yörünge, 2018-Şubat-7 tarihinde SpaceX tarafından sağlanan fırlatma sonrası durumla bilgilendirildiğimiz GPS verilerine dayanmaktadır. Tahmin hataları, modellenmemiş güneş basıncı, termal radyasyon veya karakterize edilmemiş gaz çıkarmayan ivmelenme nedeniyle zamanla rakamlar önemli ölçüde artabilir.

Kalkış: 2018-Şub-06 20:45 UT, Falcon Heavy (FH), ABD Kennedy Uzay Merkezi. (launchpad 39A)"

Araçtan sinyal alabilsek bile artık ne şekle girdiği hakkında bir bilgimiz olmayacak. Tabii Elon Musk bir sürpriz daha planlamadıysa.