Nasa, Ertelenen Güneş Kaşif Aracını Bugün Uzaya Yolladı

NASA’nın dün uzaya göndermeyi planladığı uzay aracı ‘Parker Güneş Probu’ yaşanılan bazı aksaklıklar sonucu uzaya gönderilememişti. Ancak yapılan iyileştirmeler ile birlikte araç bugün uzaya fırlatıldı.

NASA, uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı uzay aracını geçtiğimiz günlerde uzaya göndermek için hazırlanmış, ancak uçuşa 1 dakika kala planlar bozulmuştu. Teknik sebeplerden dolayı ertelenen uçuş sonrası, ekipler kısa süreli bir müdahale gerçekleştirdi ve bu gün hazırlıklar tamamlandı.

Güneş atmosferi hakkında bilgi toplamak amacı ile uzaya gönderilen araç, Güneş’in yüzeyine fazlasıyla yaklaşacak olmasıyla da ilgileri üzerine çekiyor. Bu noktada etrafı yüksek sıcaklığa dayanıklı bir madde olan karbon kompozit ısı kalkanı ile kaplanacak olan araç, yerel saatle bu gece 0:33’de yolculuğunu gerçekleştirdi.

Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden hareket ettiği belirtilen Güneş kâşifi, boyut olarak da otomobil büyüklüğünde diyebiliriz. Güneş atmosferi boyunca uçacak ilk uzay aracı olma özelliğini taşıyan Güneş kaşifi, bilim insanlarına da evrenimiz hakkında önemli bilgiler sunacak.

Bunlara ek olarak uzay aracı yaklaşık 1370 santigrat derecelik bir sıcaklığa da göğüs gerecek. Ancak yukarı da belirttiğimiz üzere aracın çevresi koruyucu bir madde ile kaplanacak ve bu madde, Güneş kaşifinin iç kısmını oda sıcaklığında kalmasını sağlayacak. Saatte 692.000 km hızla yolculuğunu gerçekleştirecek olana araç, aynı zamanda insan yapımı en hızlı ürün olma özelliğini taşıyor.