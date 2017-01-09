NASA, Etrafa Kuyruklu Yıldızlar Savuran Bir Yıldız Tespit Etti

NASA, Hubble teleskobu aracılığıyla bir güneş sisteminde etrafa kuyruklu yıldızlar savuran bir yıldız tespit etti.

Hubble teleskobu, bir yıldızın merkezinden savrulan çeşitli kuyruklu yıldızların izlerini tespit etti. Astronomlar, Jüpiter benzeri gezegenin büyük ihtimalle bir mancınık gibi kuyruklu yıldızları fırlattığını söyledi.

Söz konusu yıldız, yaklaşık olarak 23 milyon yaşındaki HD 172555. Bu yıldız, Dünya’ya 95 ışık yılı uzaktaki genç bir güneş sisteminde bulundu. Astronomlar, bu tarz kuyruklu yıldızların, yıldız sistemlerinin oluşumu ve yaşama şekil veren elementlerin gezegenler üzerinde yollarını nasıl buldukları hakkındaki uzun soluklu çeşitli teorilere açıklık getireceğine inanıyor.

NASA’nın Maryland, Greenbelt’teki Goddard Uzay Uçuşu Merkezi’nden Carol Grady, bu gelişme ile ilgili olarak, “Aslında bu kuyruklu yıldızlar, yaşamı mümkün kılabilir, çünkü karasal gezegenlere karbon gibi yaşama şekil veren elementler ve su taşırlar.” dedi. Güneş sistemimiz dışındaki kuyruklu yıldızlar dünyada çok uzak oldukları için şu anda sahip olduğumuz teknolojiyle, bu kuyruklu yıldızların kuyruklarındaki belirli elementlerin işaretlerini tespit edebiliyoruz.

Bilim insanları, ışığı bileşen renklerine bölmek için bir spektograf kullanarak bir nesnenin kimyasal oluşumunu tanımlayabilirler. Bu da, bu kuyruklu yıldızlarla ilgili daha fazla bilgi edinme konusunda bilim insanlarına yardımcı olabilir.