NASA Evreni İncelemek İçin 6 Proje Seçti

NASA kendine bağlı olarak çalışan Kaşifler Programı (Explorers Program) aracılığıyla 6 tane proje seçti. Önerilen çalışmalar arasından seçilen projeler, ajansın daha büyük görevleri arasındaki boşlukları doldurmak için seçildi.

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) konsept çalışmaları için Kaşifler Programı(Explorers Program)'na bağlı olarak 6 adet proje önerisi seçti. Önerilen projelerle birlikte NASA, gamma ışıkları, X-ray emisyonları, nötron yıldız sistemleri ve gezegen kümeleri, galaksimizin erken dönemlerinden kalan kızılötesi ışınları ve güneş sistemimizin dışındaki gezegenlerin atmosferlerini inceleyecek. Üç orta sınıf keşif görevi ve üç tane fırsat keşfi görevinden oluşacak bu görevlerle, NASA'nın daha büyük çaplı uzay görevleri arasındaki boşlukların doldurulması planlanıyor.

Ajansın Bilimsel Görev Birim Yöneticisi Yardımcısı Thomas Zurbuchen seçilen görevlerin galaksimizin gizemlerini ortadan kaldırmada en yaratıcı fikirleri ortaya koyacağını ve ileride de bu tip önerileri alarak, bunu bir gelenek haline getirmek istediklerini belirtti. Görevlerin potansiyel bilim değerine ve geliştirilmesine ulaşmak için gerekli fizibilite çalışmalarına göre seçildiği, seçilen görevlere de en erken 2019 yılında yapım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. 1958'de Explorer 1'in fırlatılmasıyla birlikte başlayan Kaşifler Programı, o yıldan bu yana uzayla ilgili en kritik bilgilerin edinildiği uzay programı olmuştu.

Görevlerin en erken 2022'de başlanacağı belirtilirken, orta sınıf keşif görevlerine 250 milyon dolar, fırsat keşfi görevlerine ise 70 milyon dolar bütçe ayrıldığı verilen diğer bilgiler arasında. Orta sınıf keşif görevlerine ise başlangıçta konsept çalışma yapmaları için 2 milyon dolar, 9 aylık uygulama amaçlı konsept çalışmalar için 500 bin dolar bütçe alacak. Düşük bütçeyle çok kritik bilgiler edinmek için öneri projelerini devreye sokan NASA, bakalım ne gibi bilgilerle geri dönecek.