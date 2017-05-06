NASA, Geliştiricilere Büyük Ödüller Vadetti!

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı NASA, akışkan dinamiklerini üst seviyeye taşımak için, geliştiricilere para ödülü vaat etti.

NASA, akışkan dinamiklerini simüle etmek için kullanılan FUN3D yazılımını bir adım öteye taşımak istiyor. Sistem, NASA'da ve Boeing'de ie Lockheed gibi uçak ve silah üreticilerinde yeni araçların ve motorların geliştirilmesi ile optimize edilmesi için kullanılıyor.

FUN3D projesi 1980'lerde başladı ve on yıllar boyunca muazzam bir gelişim kaydetti. Ancak NASA kodu optimize edip, verimini katlamak için yardım arıyor. NASA, söz konusu kod optimizasyonlarını gerçekleştirecek iki katılımcıya 10.000 ile 15.000 dolar arasında ödül vaat etti.

FUN3D'nin ihracat kontrollü bir mimaridir. Herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, kodları serbestçe kullanılabilir ama ABD dışı kullanıcılar için özel izin gerekir. FUN3D'nin çekirdek kısmı 1950'lerde geliştirilen, bazı bilim adamları tarafından tercih edilmesine rağmen, pek de iyi bir şöhrete sahip olmayan Fortran algoritmasına sahip. Bu nedenle sürekli gelişmeye ihtiyaç duruyor. NASA, söz konusu sistemin hızının 10 ile 1000 kat düzeyinde yükseltilmesini arzuluyor. Yani ödül kazanmak isteyen geliştiricilerin işi hiç ama hiç kolay değil.