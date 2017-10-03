Gemini'de Çekilen Görüntü, Uzaylıları Kanıtlıyor!

NASA misyonlarında pek çok şüpheli görsel var, ancak Gemini X misyonunda çekilen bu görsel, uzay gemisini açık açık ortaya koyuyor.

Amerika, Apollo misyonu ve Apollo 11 ile Ay'a iniş yapmadan önce sayısız deneme yapmıştı. Apollo misyonuna hazırlık için 12 uzay aracı sipariş verilmiş ve bunların hepsi Gemini adı altında sırasıyla uzaya fırlatılmıştı. Bu misyonlarda normal olarak sayısız fotoğraf çekildi. Bu fotoğraflardan bazılarını yıllarca saklamayı tercih eden NASA, 1966’da fırlatılan Gemini X’de hayatının en şüpheli görüntüsünü yakaladı.

2 kişilik kokpiti ile Apollo yolculuklarına hazırlık için gönderilen Gemini X, 2 gün, 22 saat, 46 dakika, 39 saniye süren başarılı yolculuğu sırasında NASA’nın arşivlerinde gizlice kalacak bir görüntüyü yakalamayı başardı. Görüntüde Dünya'nın sağında tahminen bir uzay gemisinin motoru olması beklenen 3 ışık yer alıyor. Görüntü uzaktan çekilmesine rağmen açık bir şekilde gözüken bu görüntü, akıllı bir türün bizleri izlediği sorularını gündeme getirdi.

1966’da kaydedilen bu görüntü için Astronot ve Gemini projesi üyesi Binbaşı Gordon Cooper bir açıklama yapmıştı. Birleşmiş Milletler’e yeminli ifadede: “Bu uzay taşıtlarının ve mürettebatının gezegenimizi ziyaret ettiğine inanıyorum” dedi.

Belki de akıllı uygarlıklar uzaya çıkana kadar bizi izlediler ve sonrasında bizi bırakarak gittiler. Ya da şu anda aramızda yer alıyorlar.

Olayın kesinliğini ispatlamak elbette mümkün değil, ancak bu görselin ardından Dünya'yı izleyen akıllı yaşamların olduğuna daha fazla inandığımı söylemem gerekiyor. Peki, sizce Gemini X’in yakaladığı bu görüntü neyi ifade ediyor? Yorumlarınızı bekliyorum.