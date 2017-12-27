NASA, Phaeton Asteroidinin Fotoğraflarını Yayınladı

NASA, 16 Aralık tarihinde Dünya’nın yakınlarından geçen Phaethon isimli asteroidin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki en dikkat çeken kısım ise asteroidin orta kısmında karanlık bir çukur olması.

16 Aralık’ta Dünyanın 10.3 milyon kilometre uzaklığından bir asteroid geçti. Yarıçapı 5.8 kilometre olan 3200 Phaethon isimli bu uzay cismine ait fotoğraflar, NASA tarafından yakın bir zaman önce paylaşıldı.

Fotoğrafları 'Arecibo Gözlemevi Gezegen Radar'ı tarafından yüksek çözünürlüklerle çekilen Phaethon asteroidinin, 65 milyon önce Dünya’ya çarparak gezegenimizdeki dinozorların topluca yok olmasına sebep olan 'Chicxulub' asteroidinin yarısı boyutunda olduğu belirtildi.

Kocaman bir top şeklinde olan asteroidin orta kısmında birkaç yüz metrelik çukur ve kutuplarından birinin yakınlarında dairesel bir karanlık bölge olduğuna dikkat çekildi. Arecibo Gözlemevi’nde çalışan Patrick Taylor, "Karanlık kısım radar ışınlarını Dünya'ya geri yansıtmayan bir krater ya da başka bir topografik çöküntü olabilir" şekinde konuştu.

NASA tarafından ilk olarak 1983 yılında keşfedilen asteroid, her yılın Aralık ayında gerçekleşen Geminid meteor yağmurlarının da temel sebebi. NASA, asteroidin 2093 yılında Dünya’nın yakınından tekrar geçeceğini, bu sefer aramızdaki mesafenin 2.9 milyon kilometre olacağını açıkladı.