Geri Sayım Başladı: InSight Yola Çıkıyor

NASA, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Mars'a dair önemli bilgiler elde edeceğini düşündüğü yeni uzay aracı InSight için nihayet geri sayımı başlattı.

NASA, Mars görevi için uzun süredir hazırlıklarına devam ettiği ve sık sık kalkışını ertelediği InSight'ı nihayet yolcu ediyor. Uzay aracı 5 Mayıs'ta yerel saatimiz 14.00'ü gösterirken kalkışa geçecek. (muhtemelen şu sıralar geçti) InSight'ın, tüm koşullar planlandığı gibi ilerlediği takdirde 26 Kasım'da Mars'a iniş yapmış olacağı düşünülüyor. Aracın ana görevinin ise Mars depremlerini ve sismik yapısını incelemek olduğu biliniyor.

Bilim insanları aslında Mars'ta depremler, çığlar ve meteor çarpışmaları yaşandığını biliyor, ancak gezegeni daha iyi anlayabilmek için bu afetlere yatkınlığını da bilmek istiyorlar. Ayrıca Mars'ın yer yapısını ve deprem olasılıklarını bilmenin, tüm gezegenlerin oluşum aşamalarını anlama konusunda da oldukça önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülüyor.

Aracın Mars'a indikten sonra kullanacağı temel teknoloji, Fransa Uzay Ajansı'nın hazırladığı 'iç yapı için sismik denetleyici' adında bir sismometre. InSight, Mars'ın zeminine ulaşır ulaşmaz sismometreyi bir robot kol yardımı ile yüzeye bırakacak, sonrasında ise bir tür sondayla Mars zemininin derinine inilerek araştırma başlatılmış olacak.

InSight, bir yıl boyunca çalışacak şekilde tasarlanmış, ancak uzmanlar daha uzun süre göreve devam edebilmesine de ihtimal veriyor. Bu ortalama bir yıllık süreç içerisinde aracın 100'den fazla deprem tespit etmesi bekleniyor. 2012 senesinde Mars'a gönderilen Curiosity'den bu yana NASA, kızıl gezegene herhangi bir araç göndermemişti. InSight, uzun bir aradan sonra Mars keşifleri için oldukça önemli bir konumda yer alıyor.