NASA, gezegeni savunma yeteneklerini ve eksiklerini görebilmek amacı ile Ekim ayında dünyamızın yakınından geçecek bir asteroid ile tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

NASA, dünyamıza tehdit yaratabilecek bir gök cismine karşı savunma ağının ne kadar güçlü olduğu görebilmek için bir tatbikat hazırlığında. 2012 TC4 isimli asteroid, 12 Ekim 2017'de gökyüzünden geçecek ve NASA, ilk kez bir tatbikatta gerçek bir nesne kullanmış olacak.

Daha önceki çalışmalar, bir tehlike durumunda sorunu nasıl çözüme kavuşturabileceğimiz konusundaki teorilerden oluşuyordu. Ancak artık gerçek bir nesne üzerinde teorileri test edecek olan NASA, savunmayı bir adım ilerletmiş ve eksiklerini görmüş olacak.

Tatbikat, NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'nin(PDCO) bir çalışması. Bu ekibin kurulma amacı, Dünya'yı tehdit eden kozmik tehlikeleri algılamak ve savunma stratejileri geliştirmektir. Bu çalışmada da gözlem, tahmin ve iletişimden sorumlu olacaklar.

PDCO'nun çalışmasını koordine eden Arizona Üniversitesi Profesörü Vishnu Reddy, ''Bu proje, dünya çapında bir düzineden fazla gözlemevi, üniversite ve laboratuvarı içine alan büyük bir ekip çalışması. Böylece, gezegeni savunmadaki yeteneklerimizi ve eksiklerimizi görebileceğiz.'' dedi.

NASA, 2012 TC4'ü bir hafta kadar incelemesine rağmen yörüngesini tam olarak belirleyemedi. Çapı 10 ile 31 metre arasında olduğu düşünülen asteroidin 13,200 km ile 433,200 km arasında bir uzaklıktan geçmesi bekleniyor. Araştırmacılar, gök cisminin herhangi bir şartta Dünya'ya 6,800 km'den fazla yaklaşamayacağını belirtiyorlar.