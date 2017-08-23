1999 Yılından Beri Rusya'da Yaşanan Volkanik Patlama

Dünyanın en aktif yanardağlarından Shiveluch 1999 yılında volkanik patlama yaşadı ve hala devam ediyor.

Uzakdoğu Rusya'daki Kamchatka Yarımadasında bulunan Shiveluch, yarımadada bulunan birçok aktif yanardağdan yalnızca birisidir. Ayrıca etrafında sağlam bir bulut kümesi bulunur ve aktifliği 1999 yılından beri devam ediyor. Shiveluch yanardağının yakınında bir de Bezymianny yanardağı bulunur ve zirveden gelen küçük bir buhar kümesi ile görünebilir.

Bu yanardağ, Kliuchevskaya yanardağ grubuna ait olup yaklaşık 65.000 yaşındadır. ASTER uydusu yardımıyla çekilen görüntülerde kızılötesi teknolojisiyle kolay bir şekilde görüntü elde ettiler. ASTER, Terra'da 18 Aralık 1999'da başlatılan beş Dünya gözlem aletinden yalnızca biri olarak işini yapmaya devam eder.

Shiveluch'un en son patlaması 15 Ağustos 1999'da başladı ve bugün itibarıyla hala devam ediyor. Shiveluch aslında son 10,000 yılda 60'tan fazla büyük patlamaya ev sahipliği yaptı. Katastrofik patlamalar sonrasında 1854 ve 1956'da lav kubbesiyle büyük çökükler meydana geldi.

Shiveluch yanardağı, stratovolkan, sertleşmiş lav, kül ve erken patlamalar tarafından fırlayan kayaların değişen katmanlarının dik eğimli bir oluşumu olarak hala varlığını sürdürmeye devam ediyor. 3.283 metrelik zirvenin güneybatısında yer alan bir lav kümesi de her geçen gün büyüyor.