NASA, Güneş’e Bir Uzay Aracı Gönderecek!

NASA, Güneş'in orbitlerine kadar yaklaşacak bir uçuş planladığını açıkladı. Gidecek araç, Güneş patlamalarından birçok konuya dek Dünya için problem haline gelen uzaydaki hava olayları hakkında bilgi toplanacak.

NASA, radikal bir göreve hazırlandığını açıkladı. Buna göre; uzay ajansı, Güneş’in atmosferine girecek bir uzay aracı gönderecek. İsmi “Solar Probe Plus” olan bu uçuşun 2018’in yaz ayarında gerçekleşeceği ve hedefinin Güneş’in yakıcı yüzeyinden yaklaşık 6.400.000 km uzakta bir orbite ulaşmak olduğu açıklandı. Gönderilecek araç, Güneş’in mekaniği hakkında bilgi toplayacak ve uzaydaki hava olaylarını daha iyi tahmin etmemizi sağlayacak.

NASA’dan yapılan açıklamalarda, uçuş amaçlarının arasında insanlığın varlığını tehdit eden solar aktiviteler hakkında bilgi toplamak da olduğu söylendi.

Bu güne dek Güneş’e yapılan en yakın uçuşun 7 kat daha yakınını yapacak olan aracın, büyük bir radyasyon bombardımanına tutulması bekleniyor. NASA Güneş’te gelen fırtınalardan yıldızların işleyişine, astronot ve uyduların Güneş temelli uzay olaylarından etkilenişlerinin nedenlerine dek büyük bir problemler kümesi için veri toplama amacı da güdüyor.

NASA araştırmacılarından Eric Christian, “Bu görev, Güneş’e yaptığımız ilk gerçek uçuş olacak” ifadesini kullandı ve ekledi: “Şu anda Güneş’in yüzeyine inemiyoruz. Ancak bazı önemli soruları cevaplayacak kadar yaklaşabiliyoruz”. Bu görevden tek parça çıkabilmesi için aracın 1377 derecede bile erimemesi gerekiyor. Bu nedenle dış yüzeyi yaklaşık 12 cm kalınlığında karbon bileşenli kalkan ile kaplanacak. Görevin sonunda, elektronik sistemlerimizi etkileyecek Güneş patlamalarına karşı önlem alabileceğimiz umuluyor. ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin tahminine göre bir sonraki Güneş patlamasını eğer önceden haber almazsak, yalnızca ABD’de yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir zarar meydana gelecek.