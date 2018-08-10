NASA, Güneş'e Yolculuğunu Canlı Yayınlayacak

NASA'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Güneş yolculuğu misyonu nihayet başlıyor. 11 Ağustos tarihinde yerel saatle 10.33'de gerçekleşecek olan fırlatma, canlı olarak yayınlanacak.

NASA, uzun zamandır büyük 'Güneş'e dokunma' projesi üzerinde çalışıyor. İlk kez insanlık olarak Güneş'e oldukça fazla yaklaşacağımız bu proje sayesinde Dünya'yı anlama ve değerlendirme şeklimizde de büyük değişiklikler yaşanacağı düşünülüyor. Gelecek her bilginin son derece önemli olacağı bu yeni görev, uzun hazırlıkların ardından nihayet yarın hayata geçirilecek.

11 Ağustos'ta saatler 10.33 'ü gösterdiğinde (03.33 AM EST), NASA'nın Parker Solar Probe isimli uzay aracı Güneş'e doğru yola çıkacak. Güneş'in 6 milyon kilometre kadar yakınına gidecek olan Parker Solar Probe, bu uzaklıkta 1,300 derece sıcaklıkla mücadele edecek. NASA, tüm dünya için belki de son dönemin en önemli uzay projesi olan Parker Solar Probe'un fırlatılışını canlı yayında gerçekleştirecek.

Yukarıdaki YouTube canlı yayın linkinden anlık olarak takip edebileceğiniz fırlatma anına kadar, yine aynı linkten canlı olarak yayınlanan fırlatma öncesi etkinliklerini takip edebilirsiniz.