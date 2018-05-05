NASA, Güneş'i Masmavi Yaptığı Görüntüleri Paylaştı

NASA, Güneş'teki manyetik alanı görebildiğimiz bir video yayınladı. Videoda kullanılan yöntemle Güneş'i masmavi görebiliyoruz.

Amerikan Havacılık ve Uzay dairesi (NASA), Güneş'in manyetik alanını gözlemleyebildiğimiz bir videoyu meraklılarıyla paylaştı. Uç morötesi ışının kullanıldığı video, mavi ile renklendirilerek güneşin faaliyetleri gözlemlenebildi.

"Hiç mavi renkte bir Güneş gördünüz mü? Güneş'in bu görüntüleri Güneş Enerjisi Gözlemevi'nin uydusuyla gözlemlenmiş ultraviyole ışınlardır - insan gözünün göremediği bir ışın - mavi renkle renklendirildi."

Görüntüler, Güneş'in çevresindeki manyetik alanı da gösteriyordu. NASA, bu konuda gerçekten işini bilen bir kuruluş. Güneş'i mavi yapmak, devasa yıldızı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi göstermiş. NASA, ellerinden geldikçe bu tür paylaşımlar yapmaya devam edecek, kurumun Güneş ve uzay adlı Twitter adresine buradan ulaşabilirsiniz.