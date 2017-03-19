NASA, Güneş Sistemi'ni İncelemek İçin Kolları Sıvadı

NASA, Güneş Sistemi'ni incelemek için dört araştırma ekibi oluşturuyor. Kurum, çalışmalarını önümüzdeki beş yıllık dönem için finanse edecek.

NASA'nın hâlihazırda pek çok sayıda bilim adamı bulunmasına rağmen, yine de çeşitli üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan araştırma ekipleriyle birlikte çalışmakta. Hatta bazılarının işbirliklerini denetlemek amacıyla Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) - Güneş Sistemi Keşif ve Araştırma Sanal Enstitüsü'nü bile oluşturdu.

Aslında, kuruluş SEERVI'ye ay, dünyaya yakın asteroitler ve Mars uyduları Phobos ve Deimons'u incelemek için dört yeni ekip ekledi. Colorado Üniversitesi'nden bilim insanlarından oluşan ilk grup, insanlı uzay araştırmalarını ilerletmek amacıyla robotik, kozmoloji, astrofizik ve helyofizik üzerine bir çalışma yapmayı planlıyor.

TREX ya da diğer adıyla "Araştırma ve Keşif için Araç Kutusu" isimli projede çalışan diğer bir ekip ise ay ya da asteroidler gibi ince taneli tozlarla kaplı gök cisimlerinin araştırılması için araçlar ve methodlar geliştirecek.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarından oluşan üçüncü grup ışının insan yapımı kompozit malzemeleri nasıl etkilediğini inceleyecek. Ayrıca, astronotların zararlı radyasyona maruziyetini en aza indirmeye yardımcı olacak olan gerçek zamanlı dedektörler üzerine çalışacaklar.

Projelerini ESPRESSO (NASA'nın Uzayda Güneş Sistemi Gözlemlerini Geliştirme Araştırması'nın kısaltılmış hali) olarak adlandıran son grup, NASA'nın uzayda robot ve insan kaşiflerine zarar verebilecek tehlikeli olayları anlamasına yardımcı olacak.

Kurum aldığı 22 öneriden bu dördünü seçti ve böylece SSERVI'nin sorumlu olduğu toplam proje sayısı 13'e yükseldi. NASA, ekiplerine önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık 3 ila 5 milyon dolarlık bütçe ayıracak.