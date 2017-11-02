Güneş'in Yüzeyiyle Atmosferi Arasındaki Sıcaklık Farkı

NASA, ultraviyole ışınlar kullanılarak çekilen ve Güneş'in yüzeyi ile atmosferi arasındaki sıcaklık farkını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Aşağıda gördüğünüz fotoğraflar, 27 Ekim 2017 tarihinde NASA tarafından hemen hemen aynı saatte çekildi. Güneş’e ait olan bu 8 fotoğraf, yaşamın temel kaynağı olan Güneş’in yüzeyini ve dış atmosferini göstermektedir.

Sizin de gördüğünüz gibi tüm fotoğraflarda Güneş farklı renklerde görülmektedir ve farklı ışık parlamalarına sahiptir. Bunun nedeni, diğer fotoğrafların ultraviyole ışığın farklı dalga boylarında çekilmiş olmasıdır.

İlk fotoğraf, standart beyaz filtrede güneşin yüzeyini göstermektedir. Diğer fotoğraflar ise dalga boylarına göre 6 bin derece olan yüzeyden 10 milyon dereceye çıkan üst atmosfere kadar sıcaklıkları sırası ile göstermektedir.

Hayır, bir yazım hatası yapmadık; sanılanın aksine Güneş’in üst atmosferi, yüzeyinden çok ama çok daha sıcaktır. Ne yazık ki henüz bilim insanları da bunun neden kaynaklandığını tam olarak keşfedebilmiş değil.