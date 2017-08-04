NASA, Güneş Tutulmasını İzlemek İçin Jet Uçaklar Kullanacak

NASA, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulmasını izlemek için daha önce denenmemiş bir yöntem hazırlıyor.

NASA, 21 Ağustos'taki güneş tutulmasını çok daha detaylı izleyebilmek için iki adet WB-57F araştırma jetini teleskoplarla donatarak uçurmayı planlıyor. Araştırmacılar, bu sayede güneş tutulmasını üç kat daha hassas ve uzun süreli izleyebileceklerini söylüyorlar.

NASA, ''Bu yöntem ile Güneş atmosferinin bugüne kadarki en net görüntülerini ve Merkür'ün ilk termal görüntülerini elde edeceğiz.'' dedi.

Jetler, 30 fps'de yüksek çözürlüklü görüntüler alarak, bilim insanlarının güneş atmosferindeki bugüne kadar keşfedilmemiş sırları açığa çıkarmasını sağlayacak.

Colorado Üniversitesi'nden araştırmacı Dan Seaton, ''Gözlem süresinin uzatılması ve yüksek irtifaya çıkılması, yerden yalnızca iki dakika izleyebildiğimiz için daha önce göremediğimiz bazı olayları görmemizi sağlayacaktır.'' dedi.

Görüntülerde ayrıca vulcanoid asteroidler de izlenecek. Vulcanoidler, Güneş ile Merkür arasında olduğu düşünülen ve evrenin oluşum evresinden kaldığı öngörülen asteriodlerdir. Vulcanoidlerin keşfi, bilim dünyasının gezegen oluşumu hakkındaki tüm fikirlerini değiştirebilir.