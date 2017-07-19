NASA, içlerinde nadir bulunan deneme uçuşları, testlerin olduğu videoları YouTube resmi kanalına yüklüyor.

NASA'nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi (Armstrong Flight Research Center), sahip olduğu deneme videolarını resmi YouTube kanalına yüklüyor. Aslında bütün bu videolar, NASA'nın arşivlerine daha iyi erişimi sağlamak ve ajansın havacılık mühendisliğinin çeşitli alanlarında her sene ulaştığı araştırma ve kayıt dönemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye yardımcı olmak için devam eden bir çabanın parçası.

Bugüne kadar çekilen 500'e yakın videodan ancak 300'ü YouTube'a yüklenmişti. Hatta bazı videoların yüklenme tarihleri yıllar önceydi. Yüklenen videoların arasından geçen zaman da bir ay, bazen ise bir ayndan bile fazla oluyordu. Videolar, 1947'de D-558 Skystreak uçaklarının montajından, Lockheed Martin SR-71 gizli jetinden, 1991'deki insansız NASA X-43A'nın hipersonik test uçuşlarına kadar yapılan birçok eylemi gösteriyor.

Kısa bir süreden beri videolar sürekli olarak gelmeye devam ediyor ve bugün bile birçok video yüklendi. Artık neredeyse, yapılan tüm deneylerle ilgili videolar yükleniyor ve yüklenme aşamasında. Ayrıca bu videolar Google sayesinde çok daha kolay bir şekilde arama motorundan da bulunabilecek. Bununla birlikte videolara ve kanala göz atmak isteyenler buraya tıklayarak Armstrong Flight Research Center kanalına gidebilirler.