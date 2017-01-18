NASA, Hayatını Kaybeden Apollo 17 Komutanının Ay'da Bıraktığı İzleri Paylaştı!

Apollo 17 komutanı Eugene Cernan, 82 yaşında hayatını kaybetti ama Apollo 17'nin ve Eugene Cernan'ın Ay'da bıraktığı izler milyonlarca yıl silinmeyecek.

Apollo 17 görevinin komutanı Eugene Cernan vefat etmiş olabilir, ama göklerde kalıcı bir iz bıraktı.

Cernan, 16 Ocak Pazartesi, 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Cernan ve Apollo 17 mürettebatından Harrison Schmitt'in Aralık 1972'de, Ayın yüzeyinde bıraktığı izler, bugün hala görünebilir biçimde. Söz konusu görüntüler, NASA'nın LRO uzay aracı tarafından saptandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

LRO fotoğrafları; Cernan ve Schmitt'in yıpranmış ayak izlerini ve Apollo 17 Rover aracı tarafından ayın yüzeyinde bırakılan lastik izlerini gözler önüne seriyor.

Söz konusu izler, ayın yüzeyinde muhtemelen milyonlarca yıl daha kalacak. Zira Ay'da, Dünya'da bulunan koşullar bulunmuyor: Yüzeyde su yok, izleri silebilecek rüzgarlar yok ve aktif volkanlar mevcut değil. Ay'a doğrudan bir meteor çarpmazsa (böyle bir şey dünyanın da sonunu getirebilir), izlerin kaybolma olasılığı yok denecek kadar az.

LRO projesi, 2009 yılında NASA tarafından düzenlenmiş ve 504 milyon dolarlık bütçesi ile dikkat çekmişti..