  • NASA, Heyecan Verici Bir Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor!

NASA, Heyecan Verici Bir Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor!
NASA, Heyecan Verici Bir Açıklama Yapmaya Hazırlanıyor!
Yarın bir basın toplantısı düzenleyecek olan NASA, Güneş Sistemi’nin ötesinde bir buluşla elde ettiği verileri paylaşmaya hazırlanıyor.

NASA, yarın yerel saatle 13.00 sularında büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantının ne hakkında olduğu konusunda çok fazla bilgi vermeye NASA, yaptığı açıklamada ‘Güneş Sistemi’nin dışındaki gezegenler olarak da bilinen Güneş yörüngesi dışındaki gezegenlerle ilgili yeni bulgular’ hakkında bazı bilgiler açıklayacaklarını belirtti.
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NASA’nın bu açıklaması, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerde de yaşam belirtilerinin olduğuna yönelik verilerin gün yüzüne çıkarılacağı şeklinde algılandı ve milyonlarca insanın heyecanlanmasına sebep oldu. 
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Son zamanlarda adını sıklıkla ‘UFO yüzünden kapatılan canlı yayınlar’la ilgili duyduğumuz NASA’nın bu sefer beklentilerimizi karşılayacak türde bir açıklama yapabileceğini düşünüyorum. Açıklamaya ‘O kadar sakladık sizden, artık gerçeği açıklamanın zamanı geldi’ şeklinde bir girişle başladıklarını düşünsenize? :)

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Etiketler: nasa
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