NASA’nın uzaya 1977 yılında gönderdiği ve içinde 55 farklı dilde selamlamanın bulunduğu altın plak, önümüzdeki yıl satışa çıkarılacak.

NASA, Satürn ve Jüpiter’den veri toplamak için 1977 yılında Voyager 1 ve Voyager 2 isminde iki insansız uzay aracını fırlatmıştı. Günümüzde hala uzaydan Dünya’ya veri aktaran Voyager uzay araçları, ayrıca özel bir kargoyu da beraberinde taşıyorlar. Dünya dışı yaşam formlarına gezegenimizdeki hayatı ve kültürel çeşitliliği anlatan ses ve görüntülerden oluşan iki altın plak, Voyager uzay araçlarına yerleştirilmişti.

Altın plakların kopyalarına, internet üzerinden başlatılan bir kampanyaya destek verenler ulaşabiliyorlardı. Kampanyayı başlatan şirket, kayıtlara gelen rağbetten yola çıkarak plakları 2018’in Ocak ayından itibaren satışa sunacağını açıkladı.

Plak içeriği, liderliğini dünyaca ünlü gök bilimci Carl Sagan’ın yaptığı bir komite tarafından seçilmiş ve içine dünyadan 115 görüntünün yanı sıra gök gürültüsü, insan ve hayvan sesleri gibi çeşitli doğal sesler eklenmişti. Şu anda uzayda, Dünya’dan milyarlarca kilometre uzaklıkta olan plaklar, uzaydaki olası sert koşullara dayanıklı olması açısından altınla kaplanmıştı.

Hatırlayacağınız üzere plağın içerisindeki Türkçe mesajla ilgili gizem çözülmüş, mesajı o dönem ülkemizde görevde bulunan yabancı bir profesörün gönderdiği ortaya çıkmıştı.