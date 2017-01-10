NASA, Yakın Galaksilerde İki Yeni Süper Kütleli Kara Delik Keşfetti!

NASA, galaksilerin merkezinde yer alan iki süper kütleli kara delik keşfetti.

Kara delikleri tespit etmek zordur. Çoğu zaman tozlar nedeniyle anlaşılması zor bir hale gelirler ve bu da astronomların onların boyutlarını belirlemesini zorlaştırır. Bir toz bulutunun içine bakan bir NASA teleskobu, iki tane süper kütleli kara delik buldu.

NASA’nın Nükleer Spektroskopik Teleskope Düzeni (Nuclear Spectroscopic Telescope Array), görünür ışıkta göremeyen bir teleskoptur. Bu teleskop, elektromanyetik spektrumun yüksek enerjili x ışını bölgesinde görür. Bu, onun tozu inceleyebilmesini sağlar.

İşte bu teleskop, astronomik açıdan Dünya'ya yakın olan IC 3639 ve NGC 1448 galaksilerine bakarken bu galaksilerin merkezinde, iki adet aşırı derecede parlak süper kütleli kara delik farketti. Bu kara delikler, zaten biliniyordu. Ancak görüş açısını kapatan gaz yüzünden boyutları tam olarak ölçülemiyordu. Bu Güneş’e ince bir bulut tabakasının altından bakmak gibi bir şey. Böyle bir durumda Güneş’in ne kadar parlak olduğunu asla anlayamazdık.



IC 3639 Galaksisi

İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Ady Annuar, Amerikan Astronomi Derneği’nin Teksas’ta düzenlenen bir toplantısında kara deliklerle ilgili bulguları sundu ve onları şöyle tanımladı: “Onlar, yatağınızın altında saklanan canavarlar gibidirler.”

Bu kara delikler, astronomların “aktif galaktik çekirdek” adını verdiği bir sınıflandırmaya aitler. Ayrıca astronomlar, NGC 1448 galaksisinin büyük bir genç yıldız popülasyonuna sahip olduğunu keşfettiler, bu da kara deliğin yıldızları içine çektikçe galaksinin yeni yıldızlar oluşturduğunu gösteriyor.



NGC 1448 Galaksisi

IC 3639, Dünya’ya 170 milyon ışık yılı uzakta. NGC 1448 ise biraz daha yakında olmakla birlikte, o da Dünya’ya 38 milyon ışık yılı uzakta bulunuyor. Bu yüzden, merkezlerin süper kütleli kara delik barındıran bu iki galaksi de bizim için bir tehdit oluşturmuyor.