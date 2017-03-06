İnsan Gözünün Gördüğü İlk Süpernova, 30. Yılını Kutluyor!

SN 1987A isimli süpernovanın bulunmasının 30. yılı şerefine, Nasa tarafından özel grafikler paylaşıldı.

Bundan tam 30 yıl önce iki gökbilimci, inanılmaz bir görüntüyü canlı canlı yaşamışlardı. 24 Şubat 1987’de gökbilimciler -Oscar Dhalde ve Ian Shelton-, Şili’de yer alan bir dağın tepesinde, evrenin en önemli güçlerinden birine tanık olmuşlardı. Başta gökyüzünde yeni bir yıldızın doğduğunu gören gökbilimciler, daha sonrasında bunun bir doğuş değil ölüm olduğunu fark etmişlerdi. Gördükleri şey, teleskobun icadından beri gözlemlenen ilk süpernovaydı. Üstelik bu, Blue Supergiant cinsinde bir yıldızın patlamasıydı (Mavi devasa bir yıldız). Yıldızın ismi ise 1987A yıldızı.

NASA, bu önemli günü unutmadı. Samanyolu galaksisinin uzun dönem boyunca uydusu olduğu düşünülen, Büyük Macellan Bulutu’nun içerisinde yer alan ve SN 1987A diye adlandırılan süpernova, bize bir hayli uzak. Süpernovanın yerini merak edenler buraya tıklayarak Nasa'nın paylaşmış olduğu GIF'e ulaşabilirler.

160.000 ışık yılı uzaklıkta olan süpernova, bundan tam 160.000 yıl önce patladı. Ancak, ışığının bize ulaşması 160.000 yıl sürdü. Kim bilir, şu anda gecemizi aydınlatan yıldız ışıkları, aslında ölmüş bir yıldızın ışığı olabilirler. Hatta, şu anda gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz Güneş bile öldükten 8 dakika sonra fark edebileceğimiz bir gök cismi.

NASA, bu gün için özel görseller hazırladı. SN 1987A süpernova kalıntısının şu anda nasıl gözüktüğüne dair görüntüleri derleyen NASA, modern zamanlarda rastlanmış ilk süpernovasına hak ettiği değeri veriyor. Süpernovanın şu anki görüntüsünü merak edenler buraya tıklayarak, NASA'nın hazırlamış olduğu GIF'e gidebilirler.

Bizim güneşimiz gibi olsa da o'ndan çok daha büyük olan bir yıldızın patlamasına şahit olduğumuz bu olayda, akılları kurcalayan bir sorunun belirmemesi elde değil. Bizim güneşimizin sonu da böyle mi olacak?

Öncelikle iyi haberi verelim, güneşimiz hala genç sayılabilecek bir güneş. Etrafında onu etkileyecek gök cisminin de bulunmadığı düşünülürse uzun yıllar yaşayacak. Güneş'in yaklaşık 4.83 milyar yıl daha yaşaması bekleniyor. Peki, zamanı dolduğunda bir süpernovaya mı dönüşecek? Hayır. Bizim yıldızımız çok büyük bir yıldız değil. Bundan dolayı ölüm zamanı geldiğinde kırmızı deve dönerek ölümü gerçekleşecektir. Bu bizim de sonumuzu getirecektir. Neyse ki daha uzun yıllar var. :)