NASA, İnsanlığın Sürdürülebileceği 10 Yeni Gezegen Keşfetti!

NASA'nın Kepler Uzay Aracı 219 yeni gezegen keşfetti ve bunların 10 tanesi insanoğlunun neslini devam ettirebilmesi için yeterli niteliklere sahip

Bugün yapılan açıklamada NASA'nın Kepler Uzay araştırması ekibinden araştırmacılar, Dünya'yla benzer niteliklerde yeni gezegenler bulduğunu açıkladı. Kepler ekibi, 219 adet yeni aday gezegen tespit etti ve bunlardan 10 tanesi Dünya boyutunda, içinde sıvı bulunuyor ve yaşamı destekleyebilecek yıldızlarla aynı bölgede yer alıyor. Yeni bulunan aday gezegenlerle birlikte, uzay teleskobu ile tespit edilen toplam gezegen adaylarının sayısını 4.034'e denk geliyor.

Araştırma grubu, binlerce gezegenin hassas ölçümlerini yapmak için Kepler verilerinden yararlanarak iki farklı gezegen grubunu ortaya çıkardı. Ekip, Dünya boyutunda gezegenlerin ve Neptün'ten daha küçük gazlı gezegenlerin üzerinde temiz bir bölüm buldu. Bulunan veriler olumlu yönde olduğundan, teorik olarak bulunan gezegenlerde yaşam sağlanabilir.

Kepler, gezegenleri geçiş metodu ile tespit ediyor, yani bir gezegen herhangi bir gezegenin veya yıldızın önünden geçtiğinde tespit edilebilir. Ekim 2018'de piyasaya sürülecek James Webb Teleskobu gibi yeni nesil uzay tabanlı teleskoplar, gökbilimcilere Kepler'in bulduğu dünyaları daha fazla analiz etme imkanı sunacak.

Kepler Teleskobu neredeyse 10 yıldan beri iyi bir hizmet veriyor ve vermeye de devam ediyor. NASA'nın ilk gezegen avcılık uzay aracı olarak 2009'da göreve başladı. 2013 yılında araçta bir takım sorunlar çıksa da düzeltilerek görevine devam etti. Şüphesiz ki bir gün, bulduğu dünya benzeri gezegenlerin araştırmaları derinlemesine olacak ve o gezegenlerde, gerçekten de insanoğlunun yaşayabilip yaşayamayacağını öğreneceğiz.