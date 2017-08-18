NASA, Intel'in Derinlik Teknolojisiyle Ay'a İniş Yapabilecek

NASA, Intel'in derinlik teknolojisi sayesinde Ay'a yapılacak seferlerde daha yararlı noktalara iniş yapabilecek.

NASA çok fazla veri topluyor ve topladığı veriler her geçen gün artıyor. Ancak veri toplamak ile toplanan verilerden bilgi elde etmek farklı şeyler. Bu yüzden de uzay ajansı, teknoloji devi Intel gibi bazı büyük teknoloji isimleriyle birlikte çalışmaktan geri kalmıyor. NASA ve Intel'in ortaklığı aslında 2016'ya dayanıyor ve ortaklık artık bir adım daha ileriye taşınıyor.

Yapay zeka sistemi ile araştırmacılar, Ay'ın yüzeyini 3 boyutlu olarak görüntüleyerek 200 terabaytlık veri depoladılar. Depolanan verideki derinlik detayları, gölgeler yüzünden anlaşılması oldukça güçtü. Intel'in Yapay Zeka Ürünleri Grubu Genel Müdürü Naveen Rao, "NASA'nın topladığı verilerden bilgi elde etme yeteneği artık geride kaldı. Sahip oldukları teknoloji tek başlarına incelemeyi sağlamak için yeterli değildi. Fakat Intel ile yapılacak çalışmalarla gerekli bilgiler elde edilecek." dedi.

Intel'in araştırmaları ile NASA'nın uzun süreler boyunca çalışarak elde ettikleri bilgileri Intel, çok daha kısa süre içinde sağlayabiliyor. Bu yolla da müthiş bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

Rao, araştırmalar sayesinde elde edilecek verilerin, Intel'in derinlik teknolojisi sayesinde kolayca incelenebileceği ve bu yol ile de gerekli bilgilerin elde edilebileceğini dile getiriyor. NASA'nın verileri ayrıca incelenerek Ay'a iniş için en uygun noktalar da belirlenecek. Intel'in yapay zekası, Ay'a iniş için mükemmel bir gelecek vaat ediyor.