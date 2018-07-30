NASA, Jongdari'nin Etkisinin Artacağını Düşünüyor

Jongdari isimli tropikal fırtına bugün Japonya'da karaya ulaştı ve etkisini göstermeye başladı. NASA ise bu fırtınayı görüntülemeyi başardı ve ilk yorum da fırtınan etkisinin artacağı yönünde oldu.

Japonya bir süredir okyanus üzerinden ülkeye hızla yaklaşan tropikal fırtına Jongdari'yi bekliyordu. Ülkede önlem alınması ve dikkatli olunması için son günlerde pek çok uyarı yapıldı çünkü uzmanlar fırtınanın geniş alanda olumsuz etkileri olacağını bildirmişti. Beklenen fırtına bugün karaya ulaştı ve ülkede hayatı adeta felç etti. Hızı saatte 80 km'ye ulaşan rüzgar ve yoğun yağış, 180'den fazla uçuşun iptal olmasına, yaralanmalara ve elektrik kesintlerine sebep oldu.

Fırtına etkisini devam ettirirken, NASA'dan da fırtınayla ilgili önemli bir bilgi geldi. Aqua uydusundan gelen görüntüleri değerlendiren NASA, fırtınanın etkisinin, sürekli hızlanan rüzgarla birlikte artacağını ve bu rüzgarın aynı zamanda fırtınanın etki alanını da genişleteceğini düşündüklerini bildirdi.

NASA'nın uydu görüntüsü

Son günlerde sel, heyelan ve fırtınalar ile boğuşan Japonya'da ölü sayısı da tüm afetler sonucunda 200'ün üzerine çıkmıştı ve bir süredir karaya ulaşması beklenen fırtına ile ilgili de on binlerce kişi tahliye edilmişti. Son olarak NASA'nın uydu görüntüleri sayesinde hakkında daha fazla detaylı bilgiye ulaşılan fırtınanın, 2 Ağustos itibariyle Şanghay'a ulaşması bekleniyor.