NASA, Jüpiter'in En ‘Büyük’ Gizemlerinden Biri Çözmek Üzere!

Juno uzay aracı, insanlık tarihin en önemli uzay kaşiflerinden birisidir. Yaklaşık bir yıldır dev gezegen Jüpiter’in yörüngesinde çalışmalarına devam eden araç, şimdi ise Güneş Sistemi'ndeki en büyük fırtınayı inceleyecek.

Geçtiğimiz aylarda Juno uzay aracı, Jüpiter'den yakaladığı oldukça güzel manzaraları bizlere sunmuştu. Yaklaşık bir yıl boyunca gezegenin etrafında dolaşıyordu ancak bu kısa süreye rağmen gözleri kamaştıran kareler yakalamayı başarmıştı. Uzay aracı, Jüpiter'in ve Güneş Sistemi’nin en gizemli ve huşu uyandıran manzaralarından biri olan Büyük Kırmızı Nokta'yı mercek altına alacak.

Büyük Kırmızı Nokta, Jüpiter'in en simgesel özelliğidir. Aslında yüzyıllardır gittikçe öfkelenen bir fırtına olan leke, insanların Jupiter’e dair ilk keşfettikleri yerdi. Fırtana o kadar muazzam ve büyük ki, içerisine üç tane Dünya sığabiliyor.

Elbette bu dev fırtanada dikkat çeken tek şey boyut değil. Noktanın devasa girdabı, saatte 643 kilometre hızla hareket eden rüzgarlar üretiyor ve araştırmacılar, bu oluşumun kaynağı hakkında net bir bilgiye sahip değiller.

Jüpiter'in etrafındaki ilk turunu tamamlayan Juno, fırtına bölgesine yaklaşıp NASA’ya ve Dünya'ya gezegenin doğası hakkında daha detaylı bilgiler sunacağı bir göreve başlıyor. Araç, fırtınayı en fazla 3.440 kilometre yakından gözlemleyebilecek. Bu mesafe, JÜpiter’in boyutları düşünüldüğünde Ege Denizi kıyısında sektirdiğiniz bir taşın aldığı mesafe kadar kalıyor.