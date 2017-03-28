NASA, Jüpiter'den Çekilmiş Muhteşem Fotoğraflar Paylaştı!

Güneş sistemimizin en büyük ve en göz korkutucu gezegeni Jüpiter'den yepyeni fotoğraflar ortaya çıktı. Uzay aracı Juno'nun paylaşımları göz kamaştırıcı.

NASA, yıllar içinde saptadıkları şeylerin çarpıcı fotoğraflarını çekmeyi başardı: Gezegen yüzeyleri, Satürn halkaları ve hatta kara delik bölgelerinden çekilen fotoğraflar... Bununla birlikte nadiren de olsa bir fotoğraf o kadar gerçek dışı görünüyor ki, ilk bakışta onu dünyada yapılmış bir sanat eseri sanıyorsunuz. NASA'nın Juno uzay aracının yakaladığı yeni bir fotoğraf da bu kategoriye giriyor.

Juno'nun "JunoCam" kamerası tarafından çekilen görüntü Şubat başında elde edildi. Fotoğraf, yaklaşık 15.000 kilometre yükseklikten fırtına bulutlarının nasıl kıvrımlı olduğunu görmemizi sağlıyor. Fırtınalar gerçekleştiğinde yüzey sarkık ve tablo biçimli bir görünüm kazanıyor.

Her çeşit izleme ekipmanıyla donatılmış olan Juno uzay aracı, pazartesi günü dev gezegene beşinci uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay aracının verileri, şu anda araştırmacıların güneş sisteminin en göz korkutan gezegeniyle ilgili değerli bilgileri işlemesi için dünyaya gönderiliyor.