NASA, Jüpiter’in ‘Cehennem Fırtınalarını' İlk Kez Yayınladı!

Güneş Sistem’nin en gizemli ve en büyük gezeni Jüpiter, Dünya’da olsalar dağları oyacak kadar güçlü fırtınalara sahip. NASA, Juno uzay aracı tarafından çekilen yeni bir görüntüyü yayınladı.

Adını Zeus’un Rome mitolojisindeki eş değer tanrı olan Jupiter’den alan dev gezegen Jüpiter, dinmek bilmeyen fırtınalarıyla ve içine Dünyaların sığacağı dev boyutuyla Güneş etrafındaki kozmik dansına devam ediyor.

NASA’nın Jüpiter’i ve uydularını araştırma amacıyla gezegene gönderdiği insansız Juno uzay aracı, her fırsatta yeryüzüyle bilgilerini paylaşıyor. Bu bilgilerden önemli bir kısmı, ajans tarafından dünya kamuoyuyla paylaşılıyor. Karmaşık, derin ve çalkantılı fırtınalara sahip olan gaz devinin aslında düşündüğümüzden daha ürkütücü bir yer olduğunu kanıtlayan yeni bir görüntü yayınlandı.

Juno tarafından çekilen bu görüntüde 8 farklı kasırganın, merkezi bir kasırga etrafında birleştikleri gözleniyor:

Jüpiter’in kutuplarını saran bu gizemli fırtınalar, gezegen hakkındaki son çığır açıcı keşiflerden sadece birisi oldu. Geçtiğimiz yıl NASA, gezegendeki fırtınaların binlerce metre derinliğe sahip olabileceklerini duyurmuştu.

Yukarıda görülen fotoğraf, Jüpiter’in kuzey kutbundaki, biri merkez toplam 9 farklı siklon fırtınasını gözler önüne seriyor. Rüzgar hızları ise ortalama olarak saatte 350 kilometreyi buluyor. Yani Dünya üzerindeki kasırga kategorilendirme sisteminde 5. grubun şiddetini bile aşıyor.

İtalya'nın Roma kentinde bulunan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Alberto Adriani, bu karmaşık yapıları görünce oldukça şaşırdığını dile getiriyor. Bilim insanları, Satürn'ün kuzey kutbunda da gözlemlenen 6’lı bir fırtına grubu görmeyi beklemişlerdi. Her bir siklonun deriniği birkaç bin kilometreyi buluyor.

2011 yılında fırlatılan Juno, 2016'dan bu yana Jüpiter'in yörüngesinde ve kalın amonyak bulutlarının altında dolaşıyor. Daha önce aynı görevi üstlenen Galileo uzay aracı, 1995'ten 2003'e kadar görev yapmıştı.