NASA, devasa roketlerini 2018'de denemeye başlayacaktı ancak roketlerin deneme süreci hazır olmadığı için 2019'a ertelendi.

NASA, Amerika Başkanı Trump’ın da söylemiyle en geç 2030 yıllarına kadar Mars’a ayak basmayı hedefliyor. Böylesine ciddi bir görev için çalışmalarına devam eden NASA, 2018’de denemelerine başlamak istediği Space Lauch System roketinin gecikme yaşayacağını kabul etti. NASA’nın üst düzey yetkililerinden gelen açıklamada, NASA, 2019 yılında potansiyel olarak aracın uçuş testlerini gerçekleştirecek. NASA’nın programında insanlığı Mars’a götürmek yer alıyor. Derin uzaya göndereceği insanlar için yeni bir araç geliştiren NASA, bu aracın testlerine önümüzdeki sene başlayamayacak.

Aslında bu testleri 2018 yılına yetiştirebilecek NASA, acele ederek kendisini zor durumda bırakmak istemiyor olabilir. Mars projesinde kendisi dışında SpaceX, Boeing gibi firmalarla ortak çalışan NASA, Mars yolculuğu için dünya ve Mars arasında Uzay istasyonları kurmayı hedefliyor. Uzayda yolculuk yapacak uzay aracını dünyadan kalkan roketlerle destekleyecek firmalar, Mars’ta kolonileşmeye çalışacak.

Şu anda NASA, ilk SLS uçuşunu destekleyebilmek için ihtiyaç duyulan üç farklı program üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Ajans, roketi inşa etmenin yanı sıra Orion adı verilen SLS’nin üstünde olacak bir mürettebat kapsülü oluşturuyor. Bu arada, Florida’daki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki yer altı altyapılarının bazıları SLS uçuşlarını kolaylaştırmak için yeniden düzenleniyor. Bu programlar hazır hale getirildikten sonra tahminen 2019 yılında ilk denemeler yapılmaya başlayacak. Space Launch System, NASA’nın bir sonraki büyük roketi olarak dikkat çekiyor.