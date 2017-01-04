NASA, Kara Deliklerdeki Gizemleri Çözecek!

NASA, kara deliklerden yayılan radyasyonu gözlemlemek için, 2020'de uzaya 3 yeni uydu yollayacak.

İnsanlık, henüz kara delikler hakkındaki tüm detayları çözemedi (yakın gelecekte de çözülmesi mümkün değil) ve kara deliklerin doğrudan bir fotoğrafını çekmenin yolunu keşfedemedi. NASA'nın yeni amacı kara deliklerin, nötron yıldızlarının ve pulsarların çevresinde X-ışını radyasyonlarını gözlemlemek. NASA'nın açıklamasına göre; görev bu galaktik mucizelerin; manyetik alanlarını, yaydıkları radyasyonu ve yer çekim alanlarını saptamak.

NASA Bilim Kurulu Başkanı Paul Hertz, yeni araştırmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Kara deliklere ve nötron yıldızlarına, fotoğraflarını çekecek kadar yaklaşmamız mümkün değil. Biz de X-ışınlarının yayılımını gözlemleyerek, bu gizemli yapıların fiziksel biçimlerini yansıtabileceğiz. Araştırmada pek çok sırrın cevabına vakıf olabileceğiz."

X Işını Polarimetri Gözlemleme(IXPE) uydularının maliyeti ise 188 milyon dolar olacak. Proje, NASA'nın Colorada Uzay Merkezi'nde gerçeklikle buluşacak.