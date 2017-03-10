NASA, Kayıp Uzay Aracını Buldu

Yeni geliştirdiği radar sistemiyle, Ay yörüngesinde kaybedilen uzay aracı bulundu.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre yeni kullandıkları radar teknolojisi sayesinde ay yörüngesinde kaybedilen birkaç uzay aracı bulundu. Bunlardan birisi aktif fakat diğeri devre dışı durumda. Bu haber kulağa pek önemli gelmeyebilir ancak bugüne kadar NASA, kaybettiği uzay araçlarını bulamıyordu. Bu yeni radar teknolojisi sayesinde bu durum tarih oldu.

Daha önce kendi Ay'ımız etrafındaki nesneleri tespit etmekte yetersiz kalan uzay üssü, söz konusu küçük nesneler olduğunda tamamen eli kolu bağlı oluyordu. Yeni radar teknolojisi sayesinde artık uzaydaki nesneler daha rahat tespit edilebilecek. Lunar Reconnaissance Orbiter isimli ay yörüngesinde gezen uzay aracı da bu sayede bulundu. Bulunan uzay araçlarının arasında ayrıca Chandrayaan-1 isimli, Hindistan Uzay Üssü'ne ait bir uzay aracı da mevcut.

Lunar Reconnaissance Orbiter'ı rahat bir şekilde bulduğunu belirten NASA, asıl zoruluğu Chandrayaan-1'de yaşadağını söyledi. Çok daha küçük boyutları olan bu uzay aracını tespit edebilmek hiç de kolay olmamış. Hindistan Uzay Üssü'nden gelen bilgilere göre kendileri Chandrayaan-1 ile son bağlantıyı 2009'da kurmuşlar. 8 sene sonra cihazlarının nerede olduğunu öğrenmiş oldular.

NASA'nın kullandığı yeni radar teknolojisi sayesinde uzaydaki nesneleri daha rahat bulabileceği, yörüngelerini takip edebileceği söyleniyor. Hatta uzayda oluşabilecek potansiyel çarpışmaların da önüne geçilebilir.