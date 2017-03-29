NASA Kendi Arama Motorunu Kullanıma Sundu!

Özellikle sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanarak uzay araştırmalarına merak sarmış internet kullanıcılarını bilgilendirici ve nefes kesici pek şey içerikle buluşturan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şimdi de kendi arşivindeki fotoğraflar, ses dosyaları ve videoların bir araya geldi web tabanlı arama motorunu kullanıma sundu.
Tabiki söz konusu bu arama motoru NASA'nın sahip olduğu tüm medya içeriğini barındırmıyor fakat; mükemmel görseller ve videolar, yeni arama moturu ile uzay araştırmaları meraklılarına sunulmuş durumda.
Yüksek çözünürlükte binlerce fotoğrafın bulunduğu arama motoru, kendi kategorisi dahilinde Google'ın karşınıza çıkardığı sonuçlardan çok daha başarılı sonuçları da çıkarmakta. NASA'nın arama motoruna buradan ulaşarak muhteşem bir arşivin içinde yine bir o kadar muhteşem görsellere ve videolara erişebilirsiniz. Bu arada baştan söyleyelim; adeta insanı kitleyen, aradıkça arattıran, aşırı zevkli bir arama motoru olmuş. Fotoğraflara ve videolara bakarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.