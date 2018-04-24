NASA, Kuzey Kutbunda Sırrı Çözülemeyen Kraterler Tespit Etti

Uzay ajansı NASA’nın Kuzey Kutbu’nu gözlemlemek için 10 yıldır yürüttüğü IceBridge Operasyonu kapsamında çekilen görüntüler, bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen krater benzeri izleri ortaya çıkarttı. Bilim insanları, bu şekillerin gizemlerini hala çözemedi.

14 Nisan’da NASA’nın Dünya yörüngesinde Kuzey Kutbu’nu takip etmek için yürüttüğü IceBridge görevi sırasında ilginç görüntülere ulaşıldı. Buzullar üzerinde kraterlere benzeyen delik oluşumlarını tespit eden bilim insanları, söz konusu çalışmayı hala sürdürüyorlar.

Uzmanlar, yayınlanan görüntülerdeki buzulların, kutbun geri kalanına kıyasla daha genç olduklarını söylüyorlar. Bu nedenle üzerine beklenmedik şekillerin oluşması, durumun daha da garip bir hal almasına sebep oluyor. Projenin yöneticilerinden Nathan Kurtz, “Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim” diyor.

IceBridge, deniz buzlarındaki değişimi analiz etmek üzere başlatılan en büyük projelerden birisi konumunda. Son derece gelişmiş teknoloji ürünü olan araçları sayesinde uzaydan, insan gözünün vakıf olamayacağı bölgelerden detaylı görüntüler alarak araştırmaları kolaylaştırıyor. Küresel ısınma nedenli pek çok değişiklik olmasına rağmen yeni yayınlanan krater benzeri şekillerin olduğu görüntülerle ilgili kesin bir açıklama yapılamıyor.

Doğu Beaufort Denizi’nin üzerinden geçen gözlem aracıyla John Sonntag tarafından çekilen görüntüler, 14 Nisan’da kaydedildikten sonra Natioanal Geographic tarafından yayınlandı. Araştırmacılar, bu delikleri yaşanan son kış mevsimindeki beklenmedik sıcaklık artışlarının bir sonucu olabileceğini vurguluyorlar.

Bilim insanları, bu kraterlerin ya da deliklerin olası bir meteor yağmuru sonucunda oluşma ihtimalini zayıf olarak değerlendirdiler. Bir diğer ihtimal ise ılık su akımlarının yüzeye doğru yaklaşmış olması. Söz konusu bölgenin diğer kutup denizlerine kıyasla çok daha sığ sulara sahip olması, buzulları bu kez alttan eritmiş olabilir.

NASA görevlileri, garip deliklerin gizemini çözmek için çalışmalarına devam ediyorlar.