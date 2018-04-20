Lagün Bulutsusu'nun Olağanüstü Fotoğrafları Yayınlandı!

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 28. yılı şerefine Lagün Bulutsusu'nun muhteşem görüntülerini yayınladı.

NASA, Hubble teleskobunun 28. yıl dönümü şerefine, Lagün Bulutsusu'nun Hubble tarafından çekilen muhteşem görüntülerini yayınladı. Sonsuz evren içinde ne kadar küçük bir yer kapladığımızı anlamamızı sağlayan bu görseller, gören herkeste hayranlık uyandırıyor.

Dünyamızdan yaklaşık 4000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Lagün Bulutsusu'nun tüm detayları, Hubble sayesinde gözler önüne seriliyor. Hem görünür ışın hem de kızılötesi ışınlar kullanılarak yakalanan görüntüler, aynı zamanda Hubble'ın yeteneklerini tekrardan ortaya koyuyor.

NASA astronomu Michelle Thiller, Lagün Bulutsusu'nun Ay'ın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olduğunu; ancak insan gözüyle bulutsunun güzelliklerinin görülemediğini belirtti. Küçük bir teleskopla baktığınızda sadece bir leke gibi görünen Lagün Bulutsusu, Hubble ile bakıldığında çok daha farklı görünüyor. İşte Hubble'ın gözünden Lagün Bulutsusu:

1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu; Dünya yörüngesinde bulunan konumundan, uzayın birçok değişik yerini görüntüleyebiliyor. 28 yaşındaki Hubble, bilim dünyası için oldukça yaşlı gibi görünse de hâlâ çok iyi işler başarıyor. NASA tarafından uzaya gönderilen ve yönetilen Hubble, gelecekte de birçok gözlem için kullanılacak gibi görünüyor.