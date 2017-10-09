Mars'a Gidecek Astronotların DNA'ları Modifiye Edilebilir

NASA Mars'a gidecek astronotlarını, kansere yol açabilecek uzay radyasyonundan korumak için DNA modifiye etmeyi düşünüyor.

Bildiğiniz gibi NASA meşhur Ay'a insanlı görev yaptığından beri, Güneş Sistemi'miz üzerindeki başka bir gezegene hala insanlı görev bile yapamadı. Şimdilerde ise 2030'lara doğru Mars'a insanlı görev düşünülüyor. Peki NASA'nın bu kadar uzun süre boyunca ikinci bir insanlı gezegene görevi yapmamasının ana nedeni neydi? Aslında bunun birden fazla cevabı var ancak, bunlardan en önemlilerinden biri uzayda var olan radyasyon.

Bu rasyasyon, insan sağlığı için oldukça zararlı ve kanser gibi etkilere sebep olabiliyor. Fakat buradaki en büyük sorun gemileri radyasyon geçirmez yapmakla bu işe tek başına bir çözüm bulamaması. Yani insan sağlığına zararlı birden fazla ışıma türü uzayda özgürce gezinebiliyor ve bunların hepsini tam olarak tespit etmek neredeyse imkansız.

Giysileri modifiye etmek gibi, ilk başta hepimizin aklına gelen çözümler ise genel olarak bu giysilerin kullanılırlığını azaltabiliyor. NASA'nın Şef Teknolojist'i Dr. Douglas Terrier'in olası bir Mars görevinde astronotları nasıl uzay radyasyonundan koruyacakları ile ilgili The Times'a geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj ise oldukça ilgi çekti. Terrier'e göre uzaya gönderecekleri astronotların DNA'larını modifiye etmek de dahil olmak üzere bu konuda ortaya sunulan bir çok çözüm önerisi var.

Terrier'e göre normal şartlarda Dünya'da maruz kaldığımızın 10 katı olan bu radyasyon miktarının, astronotlara zarar vermemesi için bir çok sorunu hala NASA deniyor. Ancak en azından insan DNA'sını modifiye etmek hala araştırma aşamasında. Ancak 2030'lara kadar bu sorunun çözümü için önlerinde oldukça uzun bir süre var. Bakalım NASA'nın astronotların maruz kaldığı radyasyon sorununa çözümü ne olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsan DNA'sını modifike etmek bu soruna bir çözüm olacak mı?